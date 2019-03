Erna Solberg: – Jeg synes synd på familien til Wara

– Summen av denne typen angrep gjør jo både dem det gjelder engstelig, men også mange andre politikere og deres familier engstelige for hvilket klima vi har fått i Norge. Men først og fremst er det familien til Tor Mikkel som jeg virkelig synes synd på, sier statsministeren til NRK.

Natt til søndag brant bilen til Wara utenfor boligen hans i Oslo. Dette er den femte trusselhendelsen ved justisministerens bolig.

– Fortsatt er det ingen konkret mistanke mot noen, saken etterforskes for fullt med god bistand fra Oslo politidistrikt og vi har godt med ressurser på saken, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken.

Femte hendelse

I desember ble huset til justisministeren tagget ned med ordet rasist og, bilen ble forsøkt påtent. I januar var det branntilløp i et søppelspann utenfor huset og i februar ble det funnet brennbar væske under justisministerens bil. Forrige lørdag rykket politiet igjen ut etter at det ble funnet et mistenkelig brev i postkassen.

I desember i fjor ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget med ordet «rasist». Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tidligere i morges gav statsminister Erna Solberg følgende uttalelse til NRK:

– Denne typen handlinger er en trussel mot vårt åpne og demokratiske samfunn. Politikere skal kunne påta seg verv for fellesskapet uten frykt.

Tror politiet har kontroll

– Dette er jo den femte hendelsen. Er du trygg på at de som håndterer disse hendelsene har kontroll?

– Det er politiet og PST som må svare for sikkerhetstiltakene og i hvilken grad de kan si noe av disse rundt enkeltpolitikere. Jeg opplever at de tar disse spørsmålene på ytterste alvor, svarer Solberg.

Politiet holder oppsyn med boligen til justisminister Tor Mikkel Wara etter at en bil som tilhører familien skal ha blitt påtent natt til søndag. Foto: Martin Roalsø / NRK

NRK vet at politiet ikke var på stedet da bilen begynte å brenne. PST vil ikke si noe om hvilke sikkerhetstiltak de har iverksatt tidligere eller nå, men sier de etterforsker om det er noen sammenheng mellom de fem hendelsene.

Da statsråden i desember uttalte seg om truslene, plasserte han dem i politisk kontekst og betegnet det som et angrep på demokratiet.

Denne gangen ønsker ikke Wara selv å kommentere hendelsene.

Slår ring om Wara

På sosiale medier tar flere politikere på tvers av partitilhørighet avstand fra de stadige truslene mot Wara.

Tidligere partileder i KrF Knut Arild Hareide omtaler truslene som et angrep på demokratiet.

– Tor Mikkel Wara er en høyt respektert politiker. Han har jobbet over lang tid i næringslivet. Men takket ja da Erna Solberg og Siv Jensen utfordret han til å påta seg et verv for fellesskapet. Det skal han kunne gjøre uten at han og hans nærmeste skal oppleve frykt, skriver Hareide på Facebook.

Varaordfører for Arbeiderpartiet i Oslo Kamzy Gunaratnam uttrykker sympati med Wara og hans familie:

– Jeg vet ikke hvem som har gjort dette, men for noen dårlige representanter de er for saken deres. Man skal ikke måtte oppleve dette i byen vår, skriver Gunaratnam.

Også Audun Lysbakken i SV og Trine Skei Grande i Venstre har rykket ut og tatt sterkt avstand fra truslene, uttrykt medfølelse med Wara og hans familie, og uttrykt bekymring for trygghetsfølelsen til norske politikere.