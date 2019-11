Erna Solberg: – Har ønsket Frode Berg velkommen hjem

Etter nesten to år fangenskap i Russland ble Frode Berg løslatt som en del av en fangeutveksling mellom Russland og Litauen fredag.

– Jeg er glad for å kunne fortelle at Frode Berg nå er en fri mann. Han er i Litauen med norske myndigheter og sin advokat, og kommer hjem så snart det er praktisk mulig. Jeg har snakket med ham på telefon og ønsket ham velkommen hjem til Norge, sier Solberg.

– Det har vært to vanskelige år i fengsel. Det har vært en stor belastning for Berg og hans nærmeste. I den tiden han har sittet i fengsel har norske myndigheter ved ambassaden i Moskva hatt så tett kontakt med Berg som russiske myndigheter har tillatt, sier hun.

Takker Litauen

Norske myndigheter har jobbet bredt og systematisk for å få satt Frode Berg fri.

Det ble etter hvert klart at Russland gjerne ville få Nikolaj Filiptsjenko frigitt. Han satt i fengsel i Litauen, og da begynte et aktivt politisk arbeid opp mot litauiske myndigheter for å få til dette, etter det NRK erfarer.

Det var også et tett samarbeid med allierte land, inkludert USA, som gjorde at dagens utveksling fant sted.

– Løsningen ble til slutt funnet ved nært samarbeid med myndighetene i Litauen. Jeg vil takke Litauen for de vanskelige politiske avveiningene som måtte gjøres for å få Frode Berg fri. Det er et eksempel på godt samarbeid mellom to allierte, sier Solberg.

Ifølge Solberg ligger det ingen gjenytelser fra Norge i avtalen. Hun vil ikke kommentere spørsmål som har med etterretning å gjøre.

–Vi kommer aldri til å bekrefte eller avkrefte at noen jobber for etterretningstjenesten, sier hun.

Frode Berg ble funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel. Foto: Morten Jentoft

– En stor påkjenning

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier arrestasjonen og fengselsoppholdet har vært en stor påkjenning for Berg og familien.

– Vi har jobbet systematisk med denne saken fra det tidspunktet Frode Berg ble arrestert. Målet har vært å få ham hjem. Utenriksdepartementet har hatt jevnlig kontakt med hans nærmeste, som har sittet med mye uvisshet og uro. Vi verdsetter samarbeidet med dem og advokaten hans. Lokalsamfunnet i Kirkenes har også slått ring rundt Berg og kjempet for hans sak, sier Søreide.

Berg ble overlevert på grensen mellom Russland og Litauen fredag formiddag. Berg har hatt kontakt med familien sin, statsministeren og utenriksministeren.

– Saken kunne ikke løses før rettsprosessen hadde gått sin gang. Benådning må man selv søke om i Russland. I arbeidet med å få Berg hjem har vi jobbet med en rekke ulike muligheter. Det har også krevd utstrakt kontakt med andre lands myndigheter. Denne utvekslingen var en løsning alle parter kunne akseptere, sier Søreide.

– Samarbeidet vårt med Russland går bra, vi opplever ikke at denne saken har gjort forholdet vårt vanskeligere, sier hun.

Berg må nå ha nytt pass, og får følge av norske myndigheter hjem. Han reiser hjem når han selv ønsker det, sier Søreide.

– Han bestemmer sammen med familien selv om hva han vil ha hjelp til. Dette er deres valg, sier Solberg.

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, sier til VG at Berg ble undersøkt av lege fredag ettermiddag.

– Kan si hva han vil

Tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager mener Berg ikke trenger å legge bånd på seg når han kommer hjem.

– Han kan stort sett si det han vil. Han er en fri mann, og har jo ikke noe arbeidsforhold til staten. Problemet er kanskje at dette ikke er noen heltehjemkomst. Han burde visst bedre da dette skjedde. Hadde jeg vært Frode Berg, ville jeg holdt en utrolig lav profil, sier han.

Ola Kaldager. Foto: Ola Flyum / NRK

Kaldager omtaler utvekslingen som et klassisk «gentleman's agreement» i etterretningen.

– Russerne er sikkert like interessert i å bli kvitt Frode Berg som vi er i å få ham tilbake. Man må bare finne noe som gjør at dette ser bra ut. Det gjør det nå, sier han.

– Amatørmessig

Ifølge Kaldager må alle operasjoner godkjennes på høyt nivå. For russerne har situasjonen vært verdifull, mener han.

– Hvis du lykkes, får du se motpartens modus operandi. Det er veldig verdifullt. Får man holdt slike saker gående over tid, kan man teste ut en rekke ting på motpartens etterretning. Jeg håper de har lært av det.

Kaldager understreker at Berg gjorde jobben frivillig, men kritiserer avgjørelsen om å bruke ham.

– Det oppsiktsvekkende og amatørmessige etter min mening er å velge en person som Frode Berg til å gjøre en slik jobb. Hver gang han krysset grensen til Russland, lyste det en rød lampe. Alle som jobber for den russiske grensevakten er etterretningsfolk. Da tror de selvfølgelig det samme om oss, sier han.