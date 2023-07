Under en pressekonferanse fredag ettermiddag kunngjorde forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at han går av som statsråd og nestleder for Senterpartiet.

Det gjorde han etter at det tidligere i dag ble kjent at han har brutt habilitetsreglene til regjeringen.

– Jeg konstaterer at Ola Borten Moe går av som statsråd og synes det er en forståelig og riktig beslutning. Dette fremstår som en alvorlig sak, og det er ikke unaturlig at han og statsministeren sammen har kommet til at det er best at han må gå av, sier partileder Erna Solberg i Høyre.

Forventer at ansvaret tas på alvor

Også nestleder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, mener det er riktig at Borten Moe går av.

– Det er riktig av Borten Moe å gå av. En beslutning som burde vært tatt på et tidligere tidspunkt. De fleste skjønte at det ikke var mulig for ham å fortsette som statsråd etter å ha begått så grove regelbrudd.

Hans Andreas Limi, nestleder i Fremskrittspartiet. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

Videre sier Limi at han forventer at Støre tar lederansvaret på alvor og sørger for at statsrådene klarer å forstå det regelverket de er pålagt å følge av hensyn til tilliten til demokratiet.

– Eneste riktige

Borten Moe har kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen, og har dermed brutt habilitetsregelverket. På pressekonferansen i ettermiddag sa han at han trodde dette var greit, men at han i retrospekt ser at det var helt feil.

– Det var en forferdelig feilvurdering av åpenbare årsaker, sa han.

Dette er saken Ekspander/minimer faktaboks Borten Moe brøt regelverket da han i januar var på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uka før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen. Selskapet eier indirekte 25 prosent av Nammo.

Statsråden brøt også habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars. Der økte regjeringen rammen for kontrakten med Nammo.

Han innrømmer også andre aksjekjøp de siste årene, og at disse har vært et brudd på retningslinjene til regjeringen.

Økokrim sier de vil undersøke saken. Han hevder selv å ikke ha hatt innsideinformasjon.

– Å trekke seg, var det eneste riktige å gjøre. Borten Moe kunne ikke fortsette i regjering med disse sakene hengende over seg, sier Arild Hermstad (MDG).

Hermstad stiller også spørsmål ved statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som siden tirsdag har hatt kjennskap til saken.

– Vi kan ikke ha det slik at det skal være opp til reaksjoner i mediene å styre regjeringens beslutninger i slike saker, skriver han i en e-post til media.

Forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe går av som statsråd torsdag, etter å ha innrømt habilitetsbrudd. Du trenger javascript for å se video. Forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe går av som statsråd torsdag, etter å ha innrømt habilitetsbrudd.

Hermstad er ikke alene i å mene at beslutningen var det eneste riktige. Også nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, tar til orde for at dette var eneste utvei for Borten Moe.

– Dette er Støres ansvar. Det går rett og slett ikke an å fortsette sånn, sier han til NTB.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

I tillegg håper han en ny minister vil ha en litt annen politisk linje.

– Store deler av akademia har mistet tilliten til regjeringen etter innføringen av skolepenger for utenlandske studenter, kutt i velferdstilbud til studentene og generelle kutt og en klam kontrollerende styring av uavhengige utdanningsinstitusjoner i Norge, sier Rotevatn.

– Svært alvorlig

Borten Moe sier han har kommet frem til beslutningen om å trekke seg sammen med Støre og Vedum.

– Ola Borten Moe har kjøpt enkeltaksjer i flere selskaper som statsråd. Det har ført til at han har brutt regler og retningslinjer knyttet til habilitet og varsomhet. Det er svært alvorlig, og det har Ola erkjent, sier Støre til E24.

Det var E24 som omtalte habilitetssaken først.

Statsministeren møter pressen senere fredag kveld sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vedum trekker frem at Borten Moe har vært en dyktig statsråd som har tatt viktige grep som forsknings- og høyere utdanningsminister, men både støtter og respekterer beslutningen hans om å gå av.

Støre og Vedum møter pressen klokken 22.00 fredag kveld.