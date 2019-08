Erna Solberg: – Dette skal ikke skje i Norge

– Det som skjedde i går er ting som ikke skal skje i Norge. I Norge skal det være trygt. Alle norske gudshus skal være trygge uansett hvilken religion man bekjenner seg til.

Det sa statsminister Erna Solberg (H) da hun var med på markeringen etter moskeskytingen i Bærum.

Hun sa at flertallet i Norge tar avstand fra muslimhat, men at man skal erkjenne at hatet finnes.

Justisministeren fordømmer angrepet

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier i en pressemelding at han fordømmer angrepet.

– Jeg vil få uttrykke min medfølelse til de pårørende etter drapet i Bærum lørdag, og med dem som var i moskeen under det dramatiske angrepet. Det skal være trygt å gå i moskeen, i kirken og andre gudsrom, sier Kallmyr i pressemeldingen.

Han sier han forutsetter at politiet gjennomfører nødvendige tiltak for at alle muslimer i Norge skal kunne føle seg trygge under feiringen av Id.

– Det er en viktig del av vårt demokrati og verdier at våre innbyggerne får utøve sin religion og delta på viktige religiøse høytider. Jeg oppfordrer derfor muslimer om å ikke la seg skremme fra å delta i feiringen av Id. Norsk politi vil gjøre alt de kan for at dere er trygge under feiringen, skriver Kallmyr i pressemeldingen.

Kulturministeren: – Tragisk og skremmende

Kulturminister Trine Skei Grande (V). Foto: NRK / NRK

Kulturminister Trine Skei Grande sier det nå er viktig at alle er med å bidrar til at muslimer som ønsker å feire Id, føler seg trygge.

– Det var forferdelig tragisk og skremmende at slik skjer i Norge. Uansett førte hendelsen til at mange følte seg truet og de gruet seg til å feire Id, sier Grande til NRK.

Hun sier alle har ansvar for ikke å bidra til å spre hat og hatretorikk.

– Det gjelder både måten vi fører debatten på, men også at vi stiller opp for andre når man blir utsatt for trusler: Det at man kan være trygg når man møter opp til bønn, og det at man føler seg velkommen i dette landet uansett hvilken Gud man tror på, sier Grande.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre skriver blant annet følgende på sin Facebook-side:

«Det er fellesskapets styrke at vi tar vare på hverandre og sammen vender hatefulle holdninger og handlinger ryggen. De som truer og angriper norske muslimer truer også grunnleggende verdier hele det norske samfunnet slår ring om».

SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Terje Pedersen / NPK

SV-leder Audun Lysbakken skriver på sin Facebook-side at det er viktig å vise at det norske fellesskapet er sterkere enn hatet til noen få. Han skriver blant annet:

«Islamofobi og muslimhat er et reelt problem i Norge. Konspirasjonsteorier og rasisme mot muslimer spres i store mengder på nettet. Vi vet at giftige holdninger kan avle ekstreme handlinger. Islamofobi og muslimhat må konfronteres og bekjempes overalt hvor det dukker opp. Før sommeren fremmet SV forslag i Stortinget om en nasjonal handlingsplan mot islamofob».

Une Aina Bastholm (MdG). Foto: Siv Sandvik / NRK

Stortingsrepresentant og nasjonal talsperson for Miljøpartiet de Grønne, Une Aina Bastholm, skriver følgende i en SMS til NRK:

– Når rasisme og muslimhat er på fremmarsj kan vi ikke si oss fornøyde med innsatsen for å forebygge dem. Det er norske myndigheters og politikeres plikt å jobbe mot hatefulle holdninger og ytringer, enten de foregår i skolegårder, på nettet eller i ansettelsesprosesser. Vi kan gjøre mer.