Erna Solberg talte til sentralstyret i Høyre mandag formiddag, og benyttet anledningen til å komme med et stikk til de rødgrønne.

– Den rødgrønne regjeringen mente at penger var svaret på det meste. Men det er lat politikk. Vårt svar er ikke bare mer penger, men noe mer, sa statsministeren.

– Vi hadde en regjering som var rik på penger, men fattige på ideer, hevdet Solberg.

– Blant de lateste

Ap-leder Jonas Gahr Støre retter kritikken tilbake mot Erna Solberg.

– Det er påfallende at Solberg i 2018 skryter av egen politikk ved å gå fem år tilbake i tid for å angripe forgjengeren. Jeg synes det er et uttrykk for at hun mangler gode politiske svar i dag, skriver Støre i en e-post til NRK.

– Det lyder jo hult når hun mener opposisjonen bruker for mye penger, hun som med Frp slo alle rekorder i bruk av oljepenger de siste årene. Så hvis mer penger ifølge Solberg er latskap, så er hun blant de lateste.

Reformer er svaret, ifølge Erna

Statsministeren kom rett fra helgens G7-møte i Canada, hvor hun, som den første norske statsminister noensinne, var invitert for å snakke om hav.

Under talen til landsstyret var det imidlertid de hjemlige forholdene som stod på Solbergs agenda, og statsministeren brukte en halvtime på å trekke frem de positive resultatene de har oppnådd etter fire år i regjering:

Arbeidsledigheten har gått ned.

Det er blitt opprettet 11.000 flere stillinger i barnevernet.

Offentlig sektor er blitt digitalisert og avbyråkratisert.

Både kommunereformen og politireformen har vært «vellykket».

SLÅR TILBAKE: – Hun styrer i en tid da forskjellene øker og folk opplever økt utrygghet i arbeidslivet, uten at regjeringen tar grep, skriver Jonas Gahr Støre i en e-post til NRK. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Ap-leder Støre er imidlertid ikke like begeistret for reformene.

– Politidistriktene får mer penger i våre budsjetter, det er ikke latskap, men å ta utfordringene på alvor. Hvis noen har utvist latskap når det gjelder sikkerhet og beredskap, er det faktisk regjeringen, som igjen får kraftig kritikk av Riksrevisjonen for ikke å ha fulgt opp terrorberedskapen, skriver Støre i uttalelsen.

Han er også kritisk til at reformen har blitt gjennomført med tvang, særlig i Finnmark.

Flere eldre og mindre oljeinntekter skaper bekymring

– Regjeringen gjør Norge bedre, men det er også en stor utfordring å skape endringer. Det er ikke alltid populært mens det pågår, og det skaper usikkerhet når man ikke vet hva man får, sa Erna Solberg i sin tale.

Hun erkjente at de ikke har vært gode nok på innovasjon og nyskaping, men at den største utfordringen de nå står overfor er et stadig økende antall eldre. Det skjer i en tid hvor skatteinntektene går ned som en følge av en mindre lønnsom oljesektor.

– Ambisjonen er å ta tak i oppgaver som ikke løses godt nok i dag. Vi trenger en inkluderingsdugnad for å få inn gruppene som står utenfor, sa Solberg.