Erna Solberg vil ha nasjonal folkedugnad mot mikroplast

På en solfylt veranda i statsministerboligen i Oslo møter vi Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes. De henger opp klesvasken til tørk i sommerluften.

– Tenker dere på miljøet når dere tar klesvasken?

– Ja, det gjør vi faktisk, og vi prøver å begrense oss, sier Solberg.

Statsministeren vil ha filtre inn i vaskemaskinene som fanger opp mikroplast. Men det må mer til, sier hun, og kommer med en tydelig oppfordring.

– Jeg tror folk fint kan leve med å ikke vaske klærne så ofte. Hvis det ikke er skittent eller lukter vondt så bør det jo ikke vaskes, konstaterer statsministeren.

Flere ting som gjør klesvasken miljøfiendtlig

Mange vasker klærne sine altfor mye, både for ofte, på for høy temperatur og med for mye vaskemiddel. Den siste tiden har flere eksperter, kjendiser og designerer oppfordret folk til å roe ned med klesvasken for miljøets skyld.

Hannah Hildonen i Miljødirektoratet forteller oss litt mer om hvorfor for mye klesvask er dårlig for miljøet.

– Det er utslipp av både kjemikalier fra vaskemidlene og fra tekstilene som klærne er laget av. I tillegg er det utslipp av mikroplast og andre mikrofiber, og klesvasken bruker jo også mye strøm og vann.

Sunt å bruke underbuksen i flere dager

Men det er faktisk ikke bare miljøet som tjener på at man vasker klærne sjeldnere, det kan også være bra for helsa.

Henning Sørum er forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og har forsket på bakterier i over 35 år. Han mener mange har en misforstått oppfatning av bakterier og klesvask.

– Folk flest tenker på sykdom når de tenker på bakterier, og ikke så mange er klar over at mange bakterier er veldig sunne for oss.

Sørum sier vi fint kan bruke selv underbuksen i flere dager før den må vaskes. Han anbefaler flere nordmenn å beholde underbuksa på litt til. Kroppen trives nemlig bedre med sine egne bakterier enn med vaskepulver, og overdreven klesvask kan til og med bidra til allergier.



– Stort sett og for de aller fleste mennesker så er bakteriene som kommer fra deg selv sunne. Det gjelder også bakteriene som kommer ut nedentil og under armene hvor det lukter svette. De er sunne, de også, sier Sørum.

– Det norske folk skal få slippe å se underbuksene mine

– Men jeg merker at det ikke henger noen underbukser her på tørkesnoren, Erna. Er det fordi du har tatt til deg miljørådet?

– Nei, det er fordi jeg tenker at det norske folk skal få slippe å se statsministerens underbukser, ler hun før hun understreker at der går grensen for henne.

Når det kommer til underbuksevask vil hun gjerne ha rene truser hver dag.