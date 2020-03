Erna Solberg sier vi må forvente en annerledes 17. mai-feiring

For å unngå at det norske helsesystemet skal bryte sammen, har tiltakene i samfunnet ført til en annerledes hverdag for oss alle. Mange lurer på hvordan den kommende tiden vil se ut. Blir det 17. mai-feiring, for eksempel?

Statsminister Erna Solberg (H) svarte på folkets spørsmål søndag. Foto: Regjeringen.no

– Det vet vi ikke. Jeg håper at da vi nærmer oss 17. mai er vi i en annen situasjon, men jeg tror vi må tenke at vi må feire på en annen måte i år, sa Erna Solberg (H) i en spørretime søndag ettermiddag, da folket kunne sende inn sine spørsmål til statsministeren.

Ber folk være kreative

Hun forklarer at selv om vi kanskje da er i en situasjon der tiltakene for øvrig er trappet ned, vil det ikke være bra at så mange mennesker feirer nasjonaldagen tett sammen.

– Da kan vi fort få en oppblomstring av smitte igjen.

Statsministeren oppfordrer heller folk til å tenke kreativt og finne alternative måter å feire på.

– Vi får jobbe med kreativiteten vår og finne ut hvordan vi kan ha en god feiring uten at vi går i tog. 17. mai kommer jo uansett og vi bør kunne feire den selv om situasjonen ikke er normalisert ennå.

Vil ikke stenge vinmonopolene

Flere butikker og serveringssteder har stengt dørene siden tiltakene ble innført. Lørdag ble alkoholservering forbudt i Oslo. Da statsministeren fikk spørsmål om de skal stenge vinmonopolene, hadde hun et tydelig svar.

– Det har vi ingen planer om å gjøre, men vinmonopolene må som alle andre butikker som er åpne sørge for at de tar smittevernhensyn.

Det betyr at folk må holde avstand og at det skal være god hygiene i butikkene.

Mye usikkerhet

Blant spørsmålene som dukket opp var det også spørsmål om det vil bli portforbud i Norge. Statsministeren forklarer at de ikke har gått inn for en full nedstengning fordi det ikke vil stanse fremtidige oppblomstringer av viruset.

Likevel understreker hun at de lener seg på rådene fra helsemyndighetene.

– Et av de viktige formålene vi har er at vi ikke får flere smittede enn det helsevesenet har kapasitet til å behandle. Det er ikke slik at vi ikke skal kunne komme med sterkere tiltak, det kan hende, men rådene fra helsemyndighetene sier nå at vi ikke skal gå sterkere til verks.

Statsministeren deler folks usikkerhet om situasjonen vi befinner oss i nå og hvordan den vil utvikle seg.

– Det er mye usikkerhet nå, og det må vi være ærlige på.

Samtidig oppfordrer hun folk til å ta ringe de man tenker kan være ensomme i disse dager, overholde karantenereglene, og komme seg ut for å få frisk luft – men holde god avstand.