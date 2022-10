Erna Solberg om unge kriminelle: – De ler litt av politiet og av hele vårt justissystem

Nå vil Høyre ha et hurtigspor for fengsling av unge lovbrytere som et av flere tiltak.

Flere voldsepisoder med unge gjerningspersoner og unge ofre har preget Oslo det siste året. Politiet har fortalt om ungdomsgjenger som dominerer bydeler med trusler og vold.

– Man skal møte reaksjonen raskere, at det skal være en tydeligere straff og at du skal kunne gjøre opp for deg på et tidligere tidspunkt, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun møter NRK utenfor Grønland politistasjon sammen med Høyres ordførerkandidat i Oslo.

– Det er en utfordring når ungdom har gjort så mange lovbrudd før de får en reaksjon at de egentlig ler litt av politiet og av hele vårt justissystem, sier Solberg.

– Hva er det dere mener trengs?

– Vi mener at det blant annet trengs et hurtigspor for unge lovbrytere som gjør at de får en reaksjon mye raskere. Vi har nå erfaring med denne ungdomsordningen som har vært så langt. Den virker for seint, sier Solberg.

Ungdomsstraff ble innført i Norge 1. juli 2014 og skulle i praksis erstatte fengsel for lovbrytere under 18 år. Terskelen for å fengsle unge lovbrytere skal være høy.

– Hva skal reaksjonen bestå i?

Det kan være alt fra samfunnsstraff til konfliktrådsløsninger litt avhengig av hva du har gjort og hva det er, til selvfølgelig for de groveste kriminelle aktivitetene så betyr det også at du kan få fengselsstraff og vi må også utvide den kapasiteten, sier Høyre-lederen

Høyre fremmer i høst forslag i Stortinget om:

Etablere hurtigspor for fengsling av unge lovbrytere

Videreutvikle straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Mer synlig politi i gatene.

Mener Erna bør lese

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) Foto: Terje Haugnes / NRK

13. oktober sendte regjeringen ut forslag om å skjerpe ungdomsstraffen på høring. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener Høyre-lederen virker litt uopplyst.

– Det høres ikke ut som hun har fått med seg det. Jeg anbefaler henne å lese det, sier Mehl.

– Og jeg synes det er litt spesielt at det er Erna Solberg som har fjerna nærpolitiet fra lokalsamfunnet som nå vil ha mer synlig politi. Jeg er veldig glad for den støtten for regjeringen kommer til å legge fram en plan om det., fortsetter hun.

Vet hvem det gjelder

Høyres ordførerkandidat i Oslo er også tidligere barneombud.

– Vi vet hvilke barn og unge som er i risikosonen, sier Anne Lindboe.

– Hva tror du skjer hvis man ikke kommer med tiltak nå?

– Da risikerer vi at det blir en økning videre i barn og unge i konflikt med loven. Og det er veldig alvorlig for de barna og ungdommene det gjelder. Også er det veldig alvorlig for de barna og unge som utsettes for denne kriminaliteten. Derfor så må vi ta dette på alvor.

I Høyres tiltaksplan mot ungdomskriminalitet ligger også myke tiltak som flere sommerjobber, bedre tilgang til fritidsaktiviteter og satsing på fullføring i videregående skole.