Statsminister Jonas Gahr Støre inviterte i går høyresiden til nye, langsiktige samarbeid om forsvar og pensjon.

Høyre-leder Erna Solberg takker ja, dog med forbehold, til statsministerens frieri.

– Med langsiktige spørsmål som pensjon er, så er det helt naturlig med brede, store forlik. Men så må vi sikre at vi kan bli enige om de tingene som foreslås. Det betyr at vi må være lydhøre.

Når det gjelder den nye langtidsplanen for Forsvaret, understreker Solberg at partiene må snakke sammen før regjeringen låser posisjonene sine.

– Man kan ikke komme til Stortinget med noe som er ferdigforhandlet i regjering, sier Solberg.

Solberg startet dagen på Politisk kvarter. Der stilte hun seg positiv til samarbeid med regjeringen. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Det betyr ikke at det regjeringen kommer med, er det vi setter stempelet vårt på. Det å lage et forlik krever en prosess på forhånd, fortsetter hun.

Det er krevende tider, og da er det behov for forutsigbare løsninger, mener Jonas Gahr Støre.

Et bredt samarbeid i arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret, betyr regjeringen stiller seg bak denne, uavhengig av hvem som styrer etter neste stortingsvalg i 2025.

Høyre-lederen er enig.

– Det er viktig for Forsvaret at vi bygger stein for stein. Det er lange prosesser, og det krever stor enighet rundt hva vi skal gjøre, sier hun.

Blankt nei til lakseskatten

Området Solberg derimot ikke er åpen for forlik på, er regjeringens skatt på oppdrettsnæringen.

– Vi skal sørge for en bedre beskatning. Vi mener dette er en for stor beskatning av næringen, mener hun.

Dagens lakseskatt skal bort, understreker Solberg. Men den kan erstattes av en annen type beskatning.

– Vi tar næringen på ordet om at de vil betale mer skatt og vi skal finne en måte for at de betaler mer skatt.