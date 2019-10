Erna Solberg om russiske ubåter utenfor Norge: – De viser potensial og makt

– Vi er jo informert av e-tjenesten om den operasjonen som pågår, sier Solberg til Forsvarets Forum.

Statsministeren vil ikke si når hun ble informert, skriver NTB.

Onsdag ble det kjent at de fleste ubåtene i den russiske Nordflåten den siste uka har forsøkt å seile ut fra sine baser på Kola, uten å bli oppdaget, og ut i Barents- og Norskehavet.

Målet er å vise at de er i stand til å forsvare sine baser og true USAs østkyst, opplyste Etteretningstjenesten til NRK i går.

Ti ubåter

Dette er den største russiske ubåtoperasjonen siden tidlig 90-tallet og den kalde krigens dager. Det er inntil ti russiske ubåter som nå deltar i operasjonen. Åtte av disse er atomdrevne. Målet for enkelte av ubåtene er å komme seg så langt ut i Atlanterhavet som mulig, uten å bli oppdaget.

– Dette viser bare at russerne har store kapasiteter, ikke minst til sjøs. Og så vet vi hvor viktig det er for russerne å sikre sjøveien inn mot Murmansk. Det dreier seg om store deler av norskekysten, sier Solberg til Forsvarets Forum.

Russland viser makt med operasjonen, mener statsministeren.

– De er selvsagt også interessert i sjekke hvor mye vi klarer å følge med på. Russerne viser også makt. De viser potensial og makt, sier Solberg.

«Rimelig god kontroll»

Operasjonen startet tidlig i forrige uke. Det betyr at den var i gang under møtet i Finnmark mellom Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Målet for enkelte av ubåtene er å komme seg så langt ut i Atlanterhavet som mulig uten å bli oppdaget. Hele utseilingen fra Nordflåtens baser i Murmansk-regionen har foregått i neddykket tilstand.

Etteretningstjenesten sier den likevel har «en rimelig god kontroll» på hvor ubåtene befinner seg akkurat nå.

Den russiske operasjonen er grunnen til at det er stor flyaktivitet på Forsvarets flystasjon på Andøya. Overvåkingsfly er på vingene for å overvåke den russiske operasjonen.

Målet er vest for Grønland

Etteretningstjenesten opplyser til NRK at målet for Russland er å vise at de er i stand til å true USAs østkyst – ved å komme seg så langt ut i Atlanterhavet som mulig.

Det betyr at de må forbi det såkalte GIUK-gapet, som er linjen mellom Storbritannia, Island og Grønland. Det endelige målet for deler av operasjonen er å komme vest for Grønland, får NRK opplyst.

– Russland ønsker å si at «dette er vårt hav», vi kan klare dette. Vi er i stand til å nå USA. De er det Russland ønsker å fortelle oss. De vil teste Vestens evne til å oppdage og håndtere dette, opplyser E-tjenesten til NRK.