Erna Solberg om neger-uttalelse fra 2002: – Jeg ville jo ikke brukt ordet «neger» i dag

Presisering: I en tidligere utgave av denne artikkelen var Erna Solberg sitert på at hun sa: «– Jeg ville ikke brukt de ordene i dag». NRK beklager at vi var upresise.

– Jeg ville jo ikke brukt ordet «neger» i dag, sier statsministeren.

Intervjuet for 17 år siden ble gitt til Kvinner og Klær (KK), som lagde en artikkel om hverdagsrasisme. Den ble laget i forbindelse med bryllupet til Märtha og Ari Behn, og hadde overskriften «Kunne Ari vært neger?». På bildet i artikkelen er Ari Behn også photoshoppet til å se ut som en svart person.

Spørsmålet daværende kommunalminister Solberg fikk var om det norske folk «hadde tålt en neger i kongefamilien».

Omtalt i leder

Det er Se og Hør som omtalte uttalelsene til statsministeren først i en lederartikkel mandag.

Intervjuet fra 2002 ble løftet frem som et svar på prinsesse Märthas kritikk av pressen under foredraget i Stavanger mandag.

Etter en uke med hardt mediejag mot prinsessen og kjæresten Durek Verrett, gikk Märtha Louise ut med en tydelig beskjed da hun innledet foredraget mandag kveld:

– Til alle dere i pressen. Dere har et valg i hva dere gjør og skriver. Selv om dere tror det er deres jobb, har dere ennå et valg i hva dere vil, sa prinsessen.

– En svart Ari hadde nok skapt en viss skandale

I intervjuet fra 2002 er Solberg sitert på ord og formuleringer som neppe ville kommet på trykk i dag:

«En skikkelig, velutdannet neger uten skandalebakgrunn kunne gått hjem i den norske kongefamilien. Men jeg tror dosen ville blitt for stor med en neger som hadde oppført seg som Ari Behn,» svarte hun og fortsatte videre:

«En svart Ari hadde nok skapt en viss skandale. Men en afrikaner med bakgrunn som en skikkelig person, kunne blitt et stort symbol på det liberale Norge. Men mange nordmenn er ikke klare for en neger i den rollen».

– Ble sagt i en annerledes tid

Til NRK sier Solberg tirsdag at dette er et ord hun ikke ville brukt i dag.

– Jeg ville ikke brukt ordet neger i dag. Vi har hatt en god diskusjon om bruken av det ordet i ettertid, sier statsministeren.

Hun sier sitatene kom under en diskusjon om hverdagsrasisme og holdninger og fordommer, og legger til at hun tror det norske folk har kommet langt forbi den type fordommer.

– Også du?

– Det ble sagt i en tid der det var annerledes. Det ble sagt i en tid der det var diskusjon om prinsessens første bryllup, svarer Solberg.

Redaktør: – Saken ment som en provokasjon

Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, var daværende redaktør i Kvinner og Klær. Hun forteller at saken handlet om hverdagsrasisme i Norge,

Kjersti Løken Stavrum sier det er litt underlig å diskutere en sak 17 år etter at den sto på trykk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

der flere intervjuobjekter uttalte seg om dette.

Saken inkluderte også en test der man kunne sjekke seg selv om man egentlig var litt rasistisk.

Hun sier at saken den gang ble laget for å sette problemstillingen på spissen - for å få folk til å tenke over om de var hverdagsrasister.

– Saken ble laget i anledning en nært forestående handlingsplan mot rasisme fra Regjeringen. Saken – med det bildet og den tittelen - var nok den gang laget som en provokasjon, så får den en litt underlig kontekst nå 17 år etter, sier Løken Stavrum.

Hun sier at ordet «neger» ikke var stuerent i 2002 heller, men at det likevel var mer aktivt i bruk enn i dag.

– Nå har vi sluttet å bruke det ordet, sier hun.

– Hva tenker du om redigeringen av Ari Behn på bildet i saken?

– Det er 17 år siden det bildet sto på trykk. Fotomontasje var mer vanlig før – nå bruker man vel ikke fotomontasje noe særlig lenger. For øvrig er det artig, men også litt underlig, å diskutere en publisering for 17 år siden, svarer Løken Stavrum.