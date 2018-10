Erna Solberg om KrFs veivalg: – De går feil vei!

– Jeg skjønner at Knut Arild Hareide vil gå til venstre, fordi KrF føler det er vanskelig å være presset mellom to blokker. Jeg forstår dilemmaet, men jeg føler de går i feil retning i forhold til det jeg opplever at KrF sitt grunnlag er og der de vil få mest gjennomslag, sier statsminister Erna Solberg (H) i Politisk kvarter på radio torsdag morgen.

Hun mener gresset nok ser grønnere ut på andre siden, men ønsker derfor at Hariede ville gå i sonderinger med regjeringen for å se hvilket gjennomslag de faktisk kan få sammen med de borgerlige.

– Den regjeringen KrF peker på vil bli en mindretallsregjering, som vil måtte gå til SV for å få støtte for sin politikk, sier Solberg.

Solberg sier Høyre var skuffet over Hareides beskrivelse av partiet.

– For vi føler vi er det partiet som har stått KrF absolutt nærmest i mange av de viktigste sakene for KrF.

– Jeg tror at alle forstår at hvis KrF etter fem års samarbeid, med ti budsjettsamarbeid, velger å kaste den regjeringen jeg leder, så kan de ikke vente at vi skal være støtteparti for en Arbeiderpartiregjering med KrF i, sier Erna Solberg.

Trøbbel mellom KrF og Frp

Men et regjeringssamarbeid med Solbergs regjering fordrer også samarbeid med KrFs erkemotstander i politikken, Frp.

Erna Solbergs tidligere statsråd, Sylvi Listhaug, har i flere omganger gått til harde angrep på KrF og Knut Arild Hareide. Nå er hun ikke lenger i regjering, og Solberg har sånn sett ikke ansvar for Listhaug lenger.

Solberg vedgår at debattklimaet har vært tøft, men at det også har «gått den andre veien».

– Jeg har blant annet stått i utrolig tøffe angrep fra Arbeiderpartiet på vegne av KrF i flere saker, sier Solberg.

– I et oppslag i VG i går sier Listhaug at hun ikke vil dempe seg for KrF. Var det så lurt å si nå?

– Jeg vil ikke legge meg opp i hva som er lurt og ikke lurt, men å stå opp for sine politiske saker, det har alle politikere rett til, svarer Solberg.

Rådet partiet å regjere med Arbeiderpartiet

Før helgen rådet partileder Knut Arild Hareide KrF til å gå i gang med en prosess for å innlede et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

MOT VENSTRE: KrF-leder Knut Arild Hareide rådet landsmøtet til å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

En omfattende gjennomgang NRK har gjort viser at KrF er delt på midten i synet på regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Flere vil også kvitte seg med Knut Arild Hareide som partileder.

Samtidig opplevde KrF medlemsboom etter Hareides tale. 422 personer har meldt seg inn i partiet etter at Knut Arild Hareide anbefalte samarbeid med Arbeiderpartiet. Samtidig takket minst 48 medlemmer for seg.

2. november holder KrF det skjebnesvangre landsmøtet der partiet avgjør om de vil følge Hareides råd om ny retning eller ikke.