Mellom blå og kvite ballongar og plakatar med slagordet «Muligheter for alle» og «Team Høyre» i store bokstavar, talte Erna Solberg i dag for 107 nye Høgreordførarar, i tillegg til ei rekkje nye byrådsleiarar og fylkesordførarar frå partiet.

Trass i at folkevalgtkonferansen var det første store møtet Solberg har hatt med grasrota i partiet sidan omfanget av ektemannen sin aksjehandel vart gjort kjent fire dagar etter lokalvalet, vart ikkje habilitetssaka, som Solberg forklarte seg om i kontroll og konstitusjonskomiteen tidlegare denne veka nemnt under talen.

Erna Solberg held tale. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

For etter å ha blitt møtt med ståande applaus frå byrådsleiarar, ordførarar, varaordførarar og gruppeleiarar frå heile landet, var det korleis dei kunne føre best mogleg høgrepolitikk og innfri løfta til veljarane som stod i fokus i Solberg sin tale

Siv Jensen: – Det ser litt vanskeleg ut

To timar før Solberg gjekk på talarstolen publiserte E24 eit intervju med hennar tidlegare finansminister Siv Jensen (FRP). Jensen understrekar at alt er mogleg, men «syntest det ser litt vanskeleg ut» og «tippar at det kanskje blir nokre endringar» når spurt om det å ha ein partileiarrolle når ein står i ein slik sak og om Solberg kan bli statsminister igjen.

– Det er klart at det er vanskelegare enn det ville vore utan denne saka, men samstundes får Høgre gode meiningsmålingar og eg opplever at det er god stemning i partiet, så det er mykje positivt også, seier Solberg om Jensen sitt utspel.

Etter ein marsj frå konferansesalen gjennom hotellet til ein fotosesjon med konferansedeltakarane fekk vi henne endeleg i tale om «elefanten i rommet».

Politikken og ikkje habilitetssaka var i fokus under Høgres Folkevalgtkonferanse på Jessheim i dag. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

– Heile salen her lurer på om du skal fortsette. Kvifor nemnde du ikkje det i talen?

– Fordi eg har snakka om politikk og det makta skal brukast til. Så skal vi ha sentralstyremøte (på søndag, jou.anm) der desse spørsmåla skal bli diskutert vidare. Eg opplever i alle fall at det er veldig mange som vil at eg skal fortsette, seier Solberg.

– Når kjem det eit svar om du held fram?

– Denne diskusjonen skal eg ha saman med partiet. Vi må modnast saman for å finne ut kva som blir riktig framover.

For ifølgje Solberg er ikkje komiteen sin konklusjon det viktigaste for om ho held fram som leiar.

– Eigentleg er det ikkje så mykje kontrollkomiteens behandling, som dialogen mellom meg og partiet som kjem til å bli viktigast, seier Solberg når vi spør henne om ho har ei tidsramme for når ho bør avklare si eiga framtid i partiet

Å ta gruppebilde med 107 ordførarar pluss ei rekkje byrådsleiarar og fylkesordførarar krevde organisering. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Tre av hundreogsju kommenterer: – Inspirert

I tillegg til 107 Stratos-sjokoladar vart Høgre sine valvinnarar servert ei oppsummering av kva partileiaren meiner må til for å få gjennom best mogleg høgrepolitikk i kommunane, byane og fylka dei skal herske i framover.

Men kva meiner folka bak langborda i konferansesalen om Solbergs posisjon som leiar?

Vi fekk tak i ein ordførar og to byrådsleiarar før konferansieren kalla dei inn att til den lukka delen av møtet. Ifølgje stikkprøven, altså Tønsbergs Frank Pedersen, Bergens Christine Meyer og Oslos eigen Eirik Lae Solberg, fann samtlege folkevalde Solberg sin tale «inspirerande».

– Talen var eit bevis på at Erna er leiaren vår. Ho har tillit i partiet. Og så er det klart at det nettopp har vore ei høyring i kontroll og konstitusjonskomiteen der eg er spent på konklusjonen. Eg meiner ein må få ei avklaring ganske raskt etter den konklusjonen. Eg er overtydd om at Erna vil setje partiet føre seg sjølv, seier Pedersen.

Han har tidlegare sagt at han vil ta stilling til om Solberg bør halde fram som partileiar og statsministerkandidat etter at kontrollkomiteen kjem med sin konklusjon i januar.

– Det har også å gjere med kva samarbeidsparti vi skal ha i ein eventuell regjeringsposisjon. Det avheng altså litt av kva dei andre partia seier og kva konklusjon komiteen kjem fram til. Som ho sjølv har sagt, kjem det an på om ho blir eit minus eller eit pluss. Per no meiner eg at ho er eit pluss.

– Men ho kan bli eit minus?

– Ho kan bli eit minus avhengig av kva konklusjonen til komiteen blir. Og så får vi vente og sjå. Men utifrå stemninga her på denne konferansen så langt kjenner eg at ho er eit pluss.

Ordførar i Tønsberg, Frank Pedersen. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Byrådsleiar i Bergen, Christine Meyer meiner Solberg bør fortsette som leiar.

– Ho må det. Ho er ein fantastisk person å ha på toppen. Eg var mykje med henne i valkampen. Folk flokkar seg rundt henne. Taket ho har på folk i Bergen og i resten av landet er fantastisk.

– Så ho bør fortsette uavhengig av kontrollkomiteens prosess?

– Eg meiner ho er eit stort pluss for Høgre og håper for all del at ho har krefter til å halde fram, seier Meyer.

Byrådsleiar i Bergen, Christine Meyer. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

På veg ut av konferanserommet møtte vi byrådsleiar i Oslo, Eirik Lae Solberg på veg inn. Talen minna han om at dei som har fått styre kommunane har eit stort ansvar overfor veljarane om å levere på det dei har gått til val på.

– Det var ein stor inspirasjon. Eg noterte meg mange gode poeng.

– Burde Solberg sagt noko om sin eigen posisjon?

– I dag var det heilt riktig å snakke om det som er viktig for oss som sit her. Ordførarar, fylkesordførarar og byrådsleiarar. Det var riktig bodskap til denne forsamlinga.

– Bør ho bli sitjande?

– Eg håper det. Eg har full tillit til Erna. Ho er ein veldig dyktig leiar for Høgre.

– Uansett behandling i Stortinget og i kontrollkomiteen?

– Eg legger meg ikkje opp i det som skjer i Stortinget, eg er lokalpolitikar i Oslo, men har full tillit til Erna og håper ho held fram, seier Lae Solberg.