Erna Solberg mener abort-løfte ikke vil få store konsekvenser

Statsministeren mener gjennomslaget KrF ønsker seg i abortloven neppe vil føre til færre aborter. KrF-topp Kjell Ingolf Ropstad har solgt inn saken som «en historisk mulighet» og en viktig grunn til å velge blå side.

Solberg sier at det startet med et spørsmål fra KrF om Høyre kunne forhandle om abortspørsmålet. Da svarte Høyre ja, og Arbeiderpartiet nei. Nå sier Solberg at å fjerne paragraf 2C IKKE innebærer noen stor endring i praksis.

– Da må du ta saken for en nemnd. Og i dag er det 99 prosent av kvinnene som kommer i nemnd, som får abort. I de aller, aller fleste situasjoner, vil det være det samme, sier Solberg.

Paragraf 2 c i abortloven Ekspandér faktaboks Abortloven lister opp flere grunner til at en nemnd kan innvilge abort etter uke 12. Paragraf 2. c er den eneste som sier noe om barnet, og ikke om mors situasjon.

Den sier at svangerskapsavbrudd kan skje når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Motstanderne kaller dette en «sorteringsparagraf» fordi den åpner for at fostre kan velges bort på bakgrunn av sine egenskaper.

Paragrafen har også blitt kalt «Downs paragrafen». Beregninger fra Medisinsk fødselsregister viser at omtrent 90 prosent av foreldrene velger å avbryte svangerskapet dersom det fosteret har Downs syndrom.

Like mange aborter

Hun mener likevel det kan være riktig å fjerne paragrafen.

– Da har du oppnådd en ting som er viktig. At du ikke lenger i lovverket har en paragraf som for mange, særlig de som selv har psykisk utviklingshemmede barn, oppleves som veldig diskriminerende. At de er et abortgrunnlag i seg selv, sier Solberg.

– Så utfallet på samfunnsnivå vil ikke være annerledes – like mange aborter vil foretas?

– Vi skal få ned antall aborter med andre virkemidler enn abortloven. Men det er lite sannsynlig at det vil være stor forskjell på disse tingene, svarer Solberg.

– Vil kvinner som ikke ønsker å føde et barn med Downs bli tvunget til det?

– Nei, sånn som loven er i dag, så vil det være lite sannsynlig.

Støre avviser å gi KrF abort-gjennomslag

Jonas Gahr Støre sier det ikke blir aktuelt å forhandle med KrF om abortloven.

– Ap vil ikke utvide retten til abort, og ikke innskrenke retten til abort, sier Ap-lederen.

Han beskriver abortloven som vellykket, og påpeker at aborttallene går ned.

Siste mulighet til å overbevise KrF

Statsministeren og hennes utfordrer møtes til duell i Debatten på NRK. KrF-lederen vil ha Støre, men har hittil ikke fått partiet med seg.

Blir det et rødt flertall på KrFs ekstraordinære landsmøte, ligger veien åpen for at Støre blir landets nye statsminister.

– Det virker veldig åpent. Jeg vil snakke om Arbeiderpartiets politikk, og retningsvalget for Norge, sa Støre på vei inn til studio.

Blir det blått, skal KrF forhandle med Erna Solberg om å bli del av hennes regjering.

Statsministeren sier i Debatten at hun har ringt Knut Arild Hareide i dag.

De snakket blant annet om hva som skjer dersom KrF velger å gå inn for å samarbeide med Arbeiderpartiet. Da erkjenner Solberg at hun er ferdig som statsminister.

– Hvis det blir et flertall i Stortinget for en annen regjering, må den sittende regjeringen gå av. Norge skal være forutsigbart også med regjeringsskifter, sier Solberg.

Har ikke gitt opp rød seier

Selv om fylkesårsmøtene i KrF har sendt 99 blå og 90 røde delegater, har ikke Hareide gitt opp.

– Det er nå en gang sånn at en skal stemme etter sin egen overbevisning, om hva som er best for landet og for KrF. Jeg vet også om delegater som er usikre. Det er det lov til å være, sa Knut Arild Hareide til NRK onsdag.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad på den blå siden har poenget at delegatene er valgt for å representere et bestemt syn.

– Ingenting er avgjort før landsmøtet har sagt sitt, men jeg tror delegatene har en sterk lojalitet til det synet de skal representere. Det skal veldig mye til for at dette ikke blir det endelige resultatet, sa Ropstad om resultatet fra fylkesårsmøtene.

Viktige KrF-avgjørelser i kveld

Torsdag kveld vant Hareide en viktig seier da landsstyret gikk inn for at retningsvalget skal skje ved hemmelig, skriftlig valg. Det blir opp til landsmøtedelegatene i morgen å avgjøre om de vil følge forslaget.

På et annet punkt gikk landsstyret mot Hareide – de vil endre stemmerekkefølgen. De vil stemme over alle alternativene på en gang: Ap-samarbeid, Høyre-samarbeid og fortsatt opposisjon. De to alternativene som får flest stemmer, går videre til en siste avstemning.

Hareide har tidligere støttet forslaget om å først stemme over om partiet skal gå inn i regjering, for så å ta stilling til hvilken regjering man ønsker å samarbeide med.

Hareide møtte Støre onsdag

I dag kunne NRK avsløre at Knut Arild Hareide har hatt samtaler med Støre på Stortinget om hva som skal skje dersom det blir en rød fredag.

Både Hareide og Støre legger opp til at de første samtalene, såkalte uformelle sonderinger, mellom Ap, KrF, Senterpartiet og SV skal starte allerede førstkommende mandag. Det vil i så fall skje på Stortinget.

– Jeg kan bekrefte at jeg har hatt korte samtaler med både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre siste døgn. Det er ikke unaturlig, skriver Knut Arild Hareide i en SMS til NRK.