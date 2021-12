Willoch døde i sitt hjem, mandag 6. desember. Kåre Willoch ble 93 år gammel. Han var statsminister i fire og et halvt år, fra oktober 1981 til mai 1986.

Reaksjonene etter at dødsfallet ble kjent kommer nå inn fra politiske meningsfeller og motstandere:

– En av de store

– Det er ingen tvil om at han var en av de store i Høyres historie, sier Jan Petersen. Petersen var selv leder i Høyre fra 1993 til 2004 og arbeidet sammen med Willoch i mange år.

– Han åpnet opp Norge på tidlig på 80-tallet, og fikk gjennom reformer ingen har våget å utfordre i ettertid, sier Petersen.

Han viser til at Willoch-regjeringen blant annet åpnet opp boligmarkedet, avskaffet NRKs kringkastingsmonopol og sørget for at butikker kunne holde åpent på kveldstid og i helger.

- Han var en av de aller viktigste når det gjaldt å skape høyrebølgen. Han satte en standard som alle senere høyreledere har ønsket å følge opp, sier Petersen.

Han sier at han hadde et veldig godt forhold til Willoch og at han var en veldig hyggelig mann som det var lærerikt å møte.

- Mange oppfattet ham som en litt formell mann, det var han ikke. Han var til dels veldig emosjonell i viktige spørsmål. Han var en god mann å være sammen med, sier Petersen.

Gro Harlem Brundtland: – En sentral politisk leder er gått bort

– En sentral politisk leder i vårt land er gått bort. Kåre Willoch satte sterkt preg på sin samtid i mange tiår, som statsråd og partileder, før han vant valget og etterfulgte mine første 9 måneder som statsminister i 1981, sier Brundtland i en uttalelse.

De to var sentrale personer i norsk politikk gjennom 1980-tallet. NTB skriver at Brundtland minnes hvordan de var i både samarbeid og strid, men at hennes regjering stilte seg bak Willoch da han var kandidat til å bli Nato-leder på slutten av 1980-tallet.

– Jeg har aldri vært i tvil om de kvaliteter og de sterke lederegenskapene som preget min fremste politiske motstander gjennom deler av 70 og 80-tallet, sier hun.

Brundtland sier hun vil hedre og huske Willoch som hedersmann, og med takk og stor respekt.

– Arne Olav og jeg sender i dag våre tanker til Anne Marie og den nære familie, avslutter den tidligere Ap-lederen.

Solberg: – En av etterkrigstidens aller største politikere

– Kåre Willoch er en av etterkrigstidens aller største politikere. Han preget Høyre og han preget Norge helt fra 1960-tallet og til det siste, skriver Solberg.

Les: Kåre Willoch er død

Solberg skriver at Willoch var en markant statsminister, som var ledende i moderniseringen av det norske samfunnet. Hans samfunnsengasjement var bredt og dypt, og varte livet ut, legger hun til.

– Vi har alle mye å takke Kåre Willoch for. Hans bortgang er et stort tap for det politiske Norge, sier Erna Solberg.

Kåre Willoch i 2004 Foto: Erlend Aas / NTB

Hun skriver at det er med stor sorg Høyre i dag mottok den triste beskjeden om Kåre Willochs bortgang.

Våre tanker går nå først og fremst til Anne-Marie, barna, barnebarna og resten av hans nærmeste, skriver Solberg.

Solberg sier at hun vil savne Willoch:

– Kåre hadde sylskarpe meninger og analyser, men formen var alltid elskverdig. Sterk innhold, mild i form, var en leveregel han selv alltid fulgte. Jeg kommer til å savne han.

Støre: – Stor sorg

– Det er med sorg vi i dag har fått høre at Kåre Willoch er død, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han sier at Kåre Willoch satte sitt preg på det politiske Norge gjennom flere tiår, som stortingsrepresentant, statsråd, statsminister og fylkesmann, og i flere tiår etterpå som aktiv samfunnsdebattant.

Støre kaller Willoch en hardtarbeidende politiker med et oppriktig engasjement for landet sitt og verden utenfor, med vilje og evne til å engasjere seg i nye saker.

– Med velformulerte argumenter og klare meninger markerte han seg i debatter lenge etter at han ga seg som aktiv politiker. Jeg vil huske ham som en markant og klok politiker. Mine tanker går i dag til Kåre Willochs familie, venner og partifeller i Høyre, sier statsministeren.

– Forskjell for generasjoner av nordmenn

Venstres Abid Raja takker Willoch på Twitter for «alt du har utgjort av forskjell for generasjoner av nordmenn».

– Du har gitt klokskap til din samtid, og vært med å forme Norge slik vi kjenner det. Du vil bli dypt savnet, skriver Raja.

– I dag vart vi nok litt mindre kloke i dette landet, skriver tidligere statsråd og stortingsrepresentant for Frp, Jon Georg Dale, på Twitter.

– Takk for inspirasjon, refleksjon og evne til å tenke langsiktig, skriver Dale.