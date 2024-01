Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Valden blant ungdom i Noreg har auka i 2023, med nokre politidistrikt som melder om opp mot 40 prosent auke i valdssaker med ungdom.

Regjeringa har planar om å innføre ein hurtigdomstol for unge, men kan ikkje seie når dette vil skje.

Høgre-leiar Erna Solberg kritiserer framdrifta i innføringa av hurtigdomstolen, og meiner det går for treigt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl seier at regjeringa har innført fleire tiltak, mellom anna skjerpa ungdomsstraff.

Regjeringa la i haust fram eit lovforslag for raskare og tydelegare reaksjon for ungdomslovbrytarar.

Oslo tingrett kritiserte forslaget fordi endringane var for små, og foreslo ein hurtigdomstol der politiet og domstolen får meir makt. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Hausten 2023 har det vore fleire valdshendingar blant ungdom. Det gjer politiet bekymra. Nokre av politidistrikta melder om opp mot 40 prosent auke i valdssaker med ungdom.

Høgre-leiar Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er dei som har hatt mest makt og ansvar for nye lover og reglar i landet dei siste åra.

Justisministeren seier regjeringa har komme med mange tiltak. Mellom anna har dei skjerpa ungdomstraffa.

– Det er viktig at det går kort tid frå ein ungdom gjer noko kriminelt til reaksjonen kjem, seier Mehl på Politisk kvarter.

Justisministeren er ikkje åleine om å meine dette. Det er brei politisk einigheit om raske straffer for ungdom. Ein hurtigdomstol for unge er det fleire som vil ha.

Mehl kan ikkje seie noko om når ein slik hurtigdomstol blir innført.

– Vi gjer det så raskt som mogleg og ventar på tilbakemelding frå domstolane. Det er i gang.

Demonstrantar kravde i helga at dei nye fotlenkereglane som skal skjerme valdsutsette skulle bli innført no. Og kvifor tek det så lang tid med tiltak mot aukande ungdomskriminalitet? Du trenger javascript for å se video. Demonstrantar kravde i helga at dei nye fotlenkereglane som skal skjerme valdsutsette skulle bli innført no. Og kvifor tek det så lang tid med tiltak mot aukande ungdomskriminalitet?

– På grensa til forsvarleg

I haust la regjeringa fram eit lovforslag for at ungdomane skulle få ein raskare og tydelegare reaksjon. Regjeringa ville at unge lovbrytarar skulle bli dømd raskare.

– Rask straffesaksbehandling vil kunne bidra til å hindre tilbakefall og rekruttering til kriminelle nettverk, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) den gongen.

Før jul kritiserte Oslo tingrett forslaget fordi endringane var for små. Dei foreslo ein hurtigdomstol for ungdom der politiet og domstolen får meir makt.

Erna Solberg meiner at regjeringa er for treige med å innføre ein hurtigdomstol for unge. Foto: Christian Breidlid

Før jul gav Stortinget regjeringa marsjordre til å innføre ein slik hurtigdomstol.

– Vi har etterlyst dette ganske lenge. No syns vi det tok så lang tid, så vi foreslo eit lovforslag, seier Erna Solberg.

Solberg seier det er Stortinget som pressa justisministeren til å vedta dette.

– Akkurat det er feil. Det høgre meinte vi skulle gjere, var å vedta lovendringar direkte over bordet. Det meinte vi var uklokt fordi det ikkje var greia ut, seier Mehl:

– Det utgreiingsarbeidet vi gjer no har ein veldig kort frist. Vi kan lure på om det er på grensa til forsvarleg når det gjeld endringar i straffelova.

Utgreiinga av ein hurtigdomstol skal vere ferdig i januar.

2023 var eit tøft år for politiet

Medan Erna Solberg sjølv var statsminister auka ungdomskriminaliteten i Noreg.

– Tek du sjølvkritikk?

– Ja, det gjekk litt betre først, også gjekk det dårlegare etter kvart, seier høgre-leiaren.

– Mi største bekymring akkurat er at politiet ikkje har nok ressursar.

Erna Solberg (H) og Emilie Enger Mehl (Sp) diskuterte ungdomskriminalitet på Politisk kvarter. Foto: Christian Breidlid

Emilie Enger Mehl seier at verdssituasjonen i 2023 også råka politiet. Prisvekst, inflasjon, og trongare økonomi der også.

– Det trur eg ikkje Høgre hadde budsjettert for med eit kutt på 400 millionar kroner i politiet i deira alternative budsjett. Eg er veldig glad for at det ikkje var fjorårets budsjett.

– Er det nok politifolk i dag?

– Eg skulle gjerne hatt fleire politifolk. Særleg når vi ser at prisane aukar, politiet handlar mykje frå utlandet og valutakursen fører til at det blir mykje dyrare.Husleige går opp og straumprisar går opp. Det blir rett og slett mindre pengar til å ha folk i arbeid.