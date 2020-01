Erna Solberg i nyttårstalen: – Regjeringen vil kartlegge årsakene til selvmord

Statsministeren måtte gjøre om talen hun hadde laget da hun fikk nyheten om Ari Behns tragiske bortgang i romjulen. Noe av det som ble skrevet inn var dette:

– Første juledag mottok vi den triste nyheten om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv. Norge mistet en nyskapende kunstner og forfatter. Familie og etterlatte mistet et kjært familiemedlem og en god venn, sier statsministeren i talen sin.

– Psykiske helseutfordringer øker

Og Solberg fortsetter i talen:

– Jeg sender mine varmeste tanker til alle de som har mistet en av sine kjære det siste året. 674 personer tok sitt eget liv her i landet i 2018. Det er 674 for mange, sier Erna Solberg i sin nyttårstale.

I talen snakker hun om at det er mange årsaker til at mennesker blir så fortvilet at de tar sitt eget liv.

– I mange land øker psykiske helseutfordringer, særlig blant jenter. Vi vet ikke hvorfor, sier Solberg i talen.

Regjeringen vil derfor finne ut hva som er årsaken og hun vil med en kartlegging også prøve å komme nærmere en løsning som virker.

– Uansett så må vi jobbe for å få ned tallet. Åpenhet og å tørre å snakke om følelser er viktig, sier hun.

Inviterte til åpent hus

I september 2019 inviterte Erna Solberg til åpent hus for å markere verdensdagen for forebygging av selvmord. Da hadde hun overtatt stafettpinnen fra Else Kåss Furuseth.

Statsminister Erna Solberg inviterte til åpent hus på verdensdagen for forebygging av selvmord. Her har hun besøk av Anna Uvizjeva og Andrea Bratt Mæhlum.

I talen sin snakket statsministeren om Andrea Johanna Bratt Mæhlum og Anna Uvizjeva, som hadde besøkt henne denne dagen.

– De kjente hverandre ikke fra før, men de har holdt kontakten. Deres oppfordring er å gi hverandre tid til å prate. Tid til å bry seg, fremholder Solberg i nyttårstalen.

For det var på den samme verdensdagen, bare et år tidligere at Else Kåss Furuseth åpnet opp leiligheten sin.

Det var omtrent 1000 personer innom Furuseths 100 kvadratmeter store leilighet i september 2018. I ti puljer på omtrent 100 personer fikk de påmeldte slippe inn.

Den gang var statsministeren blant gjestene hos Kåss Furuseth, og sa at det offentlige har et ansvar. I 2019 tok statsminister Erna Solberg over arrangementet.

«La oss fylle stua hennes og være sammen», skrev Kåss Furuseth på Instagram i denne sammenhengen.

Statsminister Erna Solberg på besøk hos Else Kåss Furuseth på verdensdagen for forebygging mot selvmord i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Må bry oss om hverandre

I talen sier Erna Solberg at det er mye vi ikke vet om årsakene til psykiske helseutfordringer, men vi vet en ting.

– Det å bry oss om hverandre er alltid viktig. Noen som bryr seg om alle, er vår kjære konge og dronning. Sammen med resten av kongefamilien gjør de en formidabel innsats for å inkludere alle i vårt samfunn, sier Solberg.

I talen gjør også Statsministeren et poeng av at 2020 er det første året de pålegger alle kommuner å ha et psykologtilbud. Hittil har det vært ganske mange kommuner som ikke har hatt et slikt tilbud.

