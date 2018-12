Erna Solberg holder sin halvårlige pressekonferanse

I sin forrige halvårlige pressekonferanse pekte hun på at pilene i norsk økonomi peker i positiv retning, og sa at hun er motivert for en ytterligere statsministerperiode etter stortingsvalget i 2021.

Statsministeren advarte på pressekonferansen KrF om å følge de rødgrønne. I høst har partiet valgt sin retning for årene fremover, og statsministeren har vært svært synlig i debatten.

Til slutt har hun fått det som hun vil, og i går sa KrF sitt sentralstyre og stortingsgruppe enstemmig ja til å gå inn i formelle regjeringsforhandlinger.

Men kanskje har det kostet for Solberg.

I en måling Norstat gjorde for NRK i slutten av november kom det frem at Solberg fremdeles er mer populær enn Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Men Ap-lederen haler innpå, og målingen i november er årsverste for statsministeren.

På NRKs siste måling i 2018 er det likevel et klart rødgrønt flertall, og både KrF og Venstre er under sperregrensen.