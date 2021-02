Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det aller viktigste for ikke å få oppblussing av pandemien igjen er at ingen nordmenn reiser ut av landet i vinterferien, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Ferier har kostet oss dyrt før. Smitten har blomstret opp etter både påskeferie, sommerferie, høstferie og juleferie.

– For mye av oppblussingen fra tidligere ferier har handlet om at mange har vært på ferie i utlandet. Og så kommer de tilbake til Norge og har kanskje ikke fulgt reglene for å være i karantene på en fullgod måte, sier Solberg.

Regjeringens vinterferieråd Ekspandér faktaboks Alle må holde seg hjemme hvis de ikke er friske

Test deg så fort du føler deg syk

Vær forberedt på at situasjonen kan endre seg

Ikke reis til utlandet

Du kan bo på hytte eller hotell

Hold avstand til andre gjester

Unngå kollektivtransport

Sett deg inn i smittevernreglene dit du reiser

Hvis du kommer fra en kommune med strengere regler, bør du ta med deg disse på ferie Kilde: Regjeringen

Ta med smitteverntiltakene

Foran den kommende vinterferien frister det nordmenn å reise hjemmefra. Utlandet lokker mange, det samme gjør fjellet. Så mye frister disse reisemålene at regjeringen i dag ga ekstra råd for vinterferien.

Helseminister Bent Høie rådet folk til å ta med smitteverntiltakene fra hjemkommunen til fjells. Og da blir det lov. Lov å reise på hotell. Lov å dra i skibakken og på hyttetur.

Statsministeren sier at om du kommer til et sted der det er utbrudd i Norge i vinterferien, så må du følge de litt strengere rådene som er gitt de siste ukene.

FHI: – Det er mulig vi må gi en tredje vaksinedose

Avtale om millioner nye vaksinedoser

Tidligere i dag kom det gode nyheter om en ny avtale mellom EU og vaksineprodusentene Pfizer og Biontech.

Den avtalen skal sikre Norge i overkant av 2,4 millioner doser. Også AstraZeneca øker sine leveranser.

Helseminister Bent Høie (H) sa på dagens pressekonferanse at EU nylig har inngått en avtale med vaksineprodusentene Pfizer og Biontech om 200 millioner flere doser. Her er det en opsjon på ytterligere 100 millioner doser.

– Denne avtalen vil kunne sikre Norge rundt 2,24 millioner doser og en opsjon på 1,1 millioner doser til, sa Høie.

Dette kommer i tillegg til de 3,7 millioner dosene Norge allerede har avtale om. 840.000 av de ekstra vaksinedosene kan komme til landet allerede i april, mai og juni.

Høie sa også at AstraZeneca planlegger å øke sine leveranser med 50 prosent i april, mai og juni.

– Det betyr at Norge får flere doser, sa helseministeren.

– Ifølge våre prognoser ligger vi an til å få rundt 1,6 millioner av denne vaksinen i andre kvartal, noe som er betydelig flere enn det regjeringen hadde regnet med.

Det ser ut som om nye avtaler i EU fører til at Norge får mange millioner flere vaksinedoser framover i 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ny vaksine har søkt om å bli godkjent

EU melder at de starter evalueringsprosessen av den tyske CureVac-vaksinen. Norge har en avtale om rundt to millioner doser av vaksinen i 2021, ifølge FHI.

CureVac-vaksinen er på lik linje med Moderna og Biontech/Pfizer-vaksinen en såkalt mRNA-vaksine. Den er imidlertid lettere å distribuere og lagre enn de andre, ettersom den kan oppbevares i kjøleskapstemperatur i tre måneder og romtemperatur i 24 timer.

Vaksinen har vist lovende resultater i de tidlige fasene og er nå i fase to og tre.

Pfizer, Moderna og AstraZeneca er de mest kjente vaksinene på markedet. Nå kommer vaksiner også fra Johnson & Johnson og den tyske CureVac-vaksinen snart for fullt. Foto: Tone Spieler / NTB

EUs evalueringsprosess legger opp til at vaksineprodusenten sender inn nye resultater løpende, slik at godkjenningen kan skje så raskt som mulig.

Så snart det foreligger nok dokumentasjon, kan selskapet søke om betinget markedsadgang på lik linje med de tre vaksinene som er allerede er godkjent for bruk i EU og Norge. EU har inngått avtale om kjøp av opptil 405 millioner vaksinedoser fra CureVac.

– Stor betydning for det norske folk

Statsminister Erna Solberg sier disse avtalene om flere vaksinedoser er veldig positive nyheter.

– Jeg håper de nye vaksinedosene kommer i andre kvartal som det ser ut som nå. Da kan vi gjennomføre det som vi ser på som et optimistisk scenario ved å vaksinere storparten av den norske voksne befolkningen før sommeren. Det har stor betydning for hvordan slutten av sommeren og høsten blir for det norske folk, sier Solberg i kveld.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier til NRK i dag at det er mer og mer sannsynlig at vi får fullvaksinert den voksne norske befolkningen innen 1. juli i år.

– Vi håper på en rask avklaring for godkjenning av CureVac-vaksinen for å sikre Norge tilgang til enda flere vaksinedoser, sier smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI.

LES OGSÅ: Sykepleierforbundet ber FHI revurdere AstraZeneca-vaksinen til helsepersonell

Én million nordmenn kan måtte vente til høsten på vaksine