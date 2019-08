Erna Solberg før partilederdebatten: – Det blir litt mye kjekling for å få ordet

– Jeg liker dueller bedre enn partilederdebatter. Det blir litt mye kjekling for å få ordet. Det er en krevende form.

Det sier statsminister og partileder i Høyre, Erna Solberg.

Mandag kveld skal hun og de andre partilederne ut i duell på NRK for å overbevise de opp mot én million potensielle velgerne som ser på til å velge stemmeseddelen fra akkurat deres parti.

Om partilederdebatten i Arendal

– Forrige partilederdebatt i 2017 tror jeg hadde 750.000 seere. 600.000 var over 55 år. Denne typen debatt på lineært TV når dem som mest sannsynlig har bestemt seg allerede, men det er likevel viktig for oss å mobilisere disse velgerne slik at de faktisk går og stemmer, sier Solberg.

Solberg og Støre etter fjorårets partilederdebatt i Arendal. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier debatten i Arendal er viktig fordi den markerer at valgkampen er i gang.

– Vi prioriterer den, og mediene prioriterer den. Jeg husker fra valgkampen i 2015 at 40 prosent av velgerne bestemte seg for parti i løpet av valgkampen. Da er vel denne debatten, sammen med en god del annet de opplever sentralt og lokalt, viktig.

Om forberedelsene

Og når partilederne sier at de prioriterer debatten, så betyr det timer opp og i mente til forberedelser. Budskapet må drilles, og det må sitte når partilederne blir utfordret av programlederen eller de andre partilederne.

– På forhånd går jeg gjennom fakta og kunnskap om de temaene som vi har fått antydet av programlederen, sier Solberg.

Hun preppes også på hvordan hun og rådgiverne tror de andre partiene tenker, og hvilke angrep de eventuelt kan komme med.

Alt må forberedes. Alt må diskuteres og alt må øves på. Du får bare én sjanse.

– Det er så enkelt og så strevsomt at du må sette deg ned og jobbe gjennom argumentene. Så må du jobbe deg gjennom hvordan du sier det, for tiden er knapp og du må være veldig tydelig. En ting er å ha gode kolleger jeg kan trene på det med, men det viktigste er å tenke på det og prøve det ut for seg selv, sier Støre.

Om å være i debatten

Så skal forberedelsene ut i praksis i selve partilederdebatten.

På direkte TV og på nett på alle de største nettstedene i Norge. Da er partilederne alene, og da får de prøvet ut om forberedelsene har vært bra nok.

Partilederdebatten i Arendal i 2018. Foto: Elisabeth Grosvold / NTB scanpix

Både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg sier partilederdebatten som form kan oppleves som vanskelig. For utenforstående kan det virke som en dannet utgave av et bikkjeslagsmål.

Det er ikke for alle.

Støre innrømmer at han syntes formen var uvant da han tok over som partileder etter Jens Stoltenberg.

– Det er ikke min drømmeposisjon for å argumentere og diskutere politikk, men jeg har gjort det noen ganger, så jeg føler meg tryggere på det. Det er veldig trange flater og store temaer, men jeg liker utfordringen, sier Støre.

Jonas Gahr Støre (Ap) i nok en debatt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Solberg er mer glad i de rene duellene.

– Jeg liker dueller bedre enn selve partilederdebatten. Jeg synes ofte det blir litt for mye kjekling for å ta ordet. Så er det litt avhengig av hvor god programlederen er på å holde styring, sier Solberg.

Og uforutsigbarhet og direktesending gir nerver.

– Å gå i en debatt og si at du ikke har noen sommerfugler i magen eller ikke er urolig overhodet ... da husker jeg slike sportsutøvere som sier at hvis du ikke har sommerfugler, så gjør du det dårligere. Du skal ha en nerve der når du går på, sier Støre.

Statsministerduell på Tromsø Bibliotek i 2017. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Om hvordan de avreagerer etter debatten

Når sendingen er over og rampelyset slås av har partilederne hatt sin sjanse. Da har kommentatorene allerede begynt å rulle terningene for hvem som vant og hvem som tapte, hvem som var sterk og hvem som svak.

Da vet partilederne allerede med seg selv om de har gjort det bra eller dårlig. Det kan gi søvnløse netter.

– Natta etter en slik debatt er aldri bra. Du ligger på et eller annet hotellrom med dårlig luft der du ikke kan åpne vinduet fordi det bråker ute. Det er litt som skuespillere forteller når de kommer sent hjem etter forestilling. Det er ikke bare å gå og legge seg. Det er en del ting som skal falle til ro. Men det er også en del av denne jobben, sier Støre før han fortsetter:

– Nå har jeg til hensikt å gjøre en god debatt og etterpå kunne si at dette fungerte bra, der fikk jeg sagt det jeg skulle si. Da kan jeg ligge i sengen og smile for meg selv. Hvis man likevel er våken er jo det hyggeligere enn å ligge og fortvile.

Solberg sier også det hender hun trenger tid til å avreagere. At hun går gjennom hva hun skulle sagt eller ikke sagt, men at det er fort glemt.

– Jeg sover ganske godt. Den forrige debatten er allerede glemt. Man kan ikke drive å holde på alle gamle ting, sier Solberg.

