Marie Grødahl Brekkan bor på en øy på Nordmøre. Nærmeste fødeavdeling er tre timer unna. Dersom fergen går.

Hun gikk til frontalangrep på Solbergregjeringens fødepolitikk under NRKs folkemøte.

– Jeg bare lurer på hvordan du kan si at vi skal føde flere barn, når dere gjør det så vanskelig med å legge ned de lokale fødeavdelingene våre. Og til slutt: Tror du vi blør saktere i distriktene?

Det avviste Solberg.

Erna: – Vet det er vanskelig

– Nei, jeg tror ikke at dere blør saktere, og jeg vet at det er vanskelig. Men vi kommer ikke til å kunne ha fullkvalifiserte spesialister og akuttavdelinger alle steder i Norge. For det som er kravet til akuttavdelinger er at det er mange nok fødsler, svarte Solberg.

Hun sa det må være nok fødsler og trente jordmødre, og at det må være en god jordmortjeneste ute i kommunene.

– Den har heldigvis økt med betydelig flere ansatte som er med på å sortere hvem er det som kan ha en fødsel som er komplisert. Hvor tid bør man da flytte nærmere sykehuset, og kunne være på, ikke kanskje bare på et sykehus i Møre og Romsdal, men kanskje til St. Olav, fordi man trenger en fullgod barneavdeling, fordi det kan være utfordringer. Og da er det sånn at det er falsk trygghet å ha en dårlig kvalifisert fødeavdeling.

Statsministeren sa videre at det er bedre trygghet i god oppfølging og kvalifiserte folk, og det er derfor man har satset på fødeavdelinger som fyller disse kriteriene.

– Og at vi skal ha gode fødeavdelinger med høye kvalifikasjoner, sa Solberg.

Det svaret var ikke godt nok for Brekkan.

– Det jeg hadde forventa kom til å komme som et svar, jeg hører de snakker mye om kvalitet. Men jeg tenker det at det er et politisk ansvar med kvalitet. Det er ditt ansvar at jeg skal ha et bra fødetilbud i nærheten av meg. Og så lurer jeg på hva kvalitet egentlig er. For jeg hører skrekkhistorier fra hele landet på de store fine sykehusplassene, der overarbeida jordmødre, de føder i gangene, det er ikke nok sengeplasser, så den kvaliteten du snakker om beroliger meg ingenting.

Erna: – Ikke hør på skrekkhistoriene

Statsministeren rådet Brekkan til ikke å høre på skrekkhistoriene.

– Det har aldri vært bedre å føde i Norge, det har aldri vært flere fødende som er så er så fornøyd, det har aldri vært så få barn som dør i fødsel, så få mødre som blir skadet. Så det er ikke alltid sikker at det å høre på skrekkhistoriene som er det riktig, sa Solberg før hun fortsatte:

– Jeg har selv født barn. Jeg har opplevd at det er veldig mye skrekkhistorier når du holder på med det. Men de er veldig få. Og det skjer av og til at man ikke er god nok på å sortere disse fødslene. Men det er, og det må vi være litt ærlige om, det er sånn at god kvalitet, det dreier seg også om at du har vært igjennom ange fødsler som jordmor. At det er nok fødsler. Hvis ikke du er øvet og trent, så vet vi at det blir mer skader. Og det er derfor at vi hadde i denne stortingsmeldingen at vi gikk igjennom inndelingen i fødesteder, og sa at det må være et visst kritisk nivå på antallet fødsler, før du kan ha en fødeklinikk.

Brekkan holdt på at hun mener det er provoserende at lokale tilbud forsvinner.

– Hva slags kvalitet får jeg om jeg må føde på fergekaia, spurte Brekkan.

– Du vet, da skal du komme tidligere til sykehuset, og så skal det være et godt ambulansesystem med fly og helikopter, hvis du får en rushfødsel. Men derfor er det viktig med den sorteringen. Men husk det, i stedet for at alle fødende i Norge skal bli redde: Det er veldig god fødselsomsorg, aldri vært så godt i Norge, aldri så få barn som dør under fødsel, så få fødselsskader.