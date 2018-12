Solberg (H) har satt av hele dagen til å være til stede i salen når Stortinget behandler saken om objektsikring, fremgår det av statsministerens kalender.

Riksrevisjonen har i flere rapporter pekt på svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur.

Oppsummering av Riksrevisjonens rapport Ekspandér faktaboks Politidirektoratet (POD) og Forsvaret har ikke etablert permanent grunnsikring på egne skjermingsverdige objekter.

POD har ikke identifisert hvilke personer og bygg som skal sikres.

Forsvaret har ikke tilstrekkelig identifisert hvilke personer som skal beskyttes.

POD og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om planer for sikring av personer og bygg, og de har ikke nok felles øvelser.

POD og Forsvaret har ikke etablert permanent sikring av egne bygg og skjermingsverdige objekter.

POD har ikke sørget for at politidistriktene vet hvilke personer, bygg og anlegg som skal prioriteres under en trusselsituasjon.

Riksrevisjonen merker seg at ingen av statsrådene gir gullgod forklaring om årsakene til at arbeidet med objektsikring og grunnsikringen ikke er gitt nødvendig prioritet.

Saken har vært belyst gjennom fire høringer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Forsvarer regjeringen

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein er blant de som tar til motmæle mot kritikken.

– Alt som er gjort på dette feltet er gjort av sittende regjering, sier han fra Stortingets talerstol.

Han kritiserer den forrige regjeringen for å ha satt urealistiske frister for gjennomføring, og Stortinget for å ikke ha bevilget nok penger.

– Regjeringen skal ha god samvittighet for alt de har levert, sier Leirstein.

Ikke lenger flertall for mistillit

Dramatikken i saken ble dempet da KrF varslet at partiet ikke kommer til å gå for mistillit.

Det betyr nemlig at det ikke er flertall for mistillit, selv om Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt støtter det.

KrF har lenge vært sterkt kritisk til regjeringens håndtering av sikkerhetsarbeidet, men landet på formuleringene «svært alvorlig» og «sterkt kritikkverdig». Miljøpartiet De Grønne har valgt å følge KrF og støtter dermed ikke mistillit, fikk NTB bekreftet tirsdag.

Saken ender dermed med et såkalt daddelvedtak, som er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en regjering uten å erklære mistillit.

– Kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse, og jeg ser at den burde vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet til Stortinget, sa Solberg til NTB i november.