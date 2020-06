Erna Solberg delte ut ærespris til fetisjist- og BDSM-klubb: – Du må få være den du er

– Du må få lov til å være den du er. Om du ønsker å gå i en stor rosa kjole, eller om du ønsker å kle deg som en bamse eller gå i lær, må du få lov til å være den du er.

Det sa statsminister Erna Solberg (H), for anledningen ikledd en rosa kjole, på Ekebergsletta i Oslo lørdag.

Der delte hun ut «Den Norske Bamseklubbens» ærespris. Den deles ut i forbindelse med Pride.

– Det er en pris som gis til en person eller organisasjon som har gjort noe spesielt for Bamseklubben, forteller John Earhart, klubbens president.

Statsministeren overrakte prisen til «Scandinavian Leather Men» (SLM).

På sine egne hjemmesider beskriver organisasjonen seg som en «fetisj- og bdsmklubb for homofile menn».

– Det er en klubb som virkelig har frontet noe som har vært skambelagt, sier Earhart.

– KOM SOM DU ER: Det er «Den Norske Bamseklubbens» hovedbudskap, forteller John Earhart, som er klubbens president. Foto: Ola Hana / NRK

– Vi er helt ufarlige

Marius Hofseth, som er president i SLM, sier det er gjevt å motta prisen.

– Det er først og fremst gjevt fordi vi får den fra Bamseklubben, som er en annen liten minoritetsorganisasjon i den store homofamilien, sier han.

– De, som oss, vet det å være et lite utskudd blant utskuddene kan være en ekstra utfordring av og til, sier SLM-presidenten.

Han forteller at mange homofile opplever at det å stå fram som fetisjist, er som å komme ut en gang til.

Mange blir møtt med skepsis, også fra andre homofile, bemerker han.

– Rart som det kan høres ut, så er det kanskje blant homofile at fordommene mot lærhomser er størst, sier SLM-presidenten.

– Det er mange som synes at vi er for seksualiserte fordi vi tør å fronte hva vi liker på en for mange litt provoserende måte, men vi har erfart at det eneste som hjelper er åpenhet. Da vil folk etter hvert skjønne at vi er helt ufarlige.

400 MEDLEMMER: SLM-president Marius Hofseth (til høyre) leder en klubb med 400 medlemmer. Kent Varmedal er ett av dem. Foto: Ola Hana / NRK

Brant medlemsregistre

Organisasjonen ble etablert i 1976. De første årene fremstod den utad som en motorsykkelklubb, men i hemmelighet arrangerte de SLM fester.

– Nå kan alle som er interessert komme og besøke oss og festene våre, sier Hofseth, mens Carola Häggkvists «Främling» strømmer ut av et høytaleranlegg i nærheten.

Under AIDS-krisen lå klubben nede i to år. Da var medlemmene så redd for å bli tvangsinnlagt at man brant klubbens medlemsregistre.

– Den gang var det ingen støtte å få, men i dag har samfunnet utviklet seg, og også klubber som vår får offentlig støtte på lik linje med andre frivillige foreninger. Det er veldig stort for oss, avslutter Hofseth.