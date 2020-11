Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Natt til fredag ble det registret 710 nye koronasmittede i Norge. Det er det høyest tallet som er registrert på et døgn hittil i pandemien.

Oslo, Drammen og Bergen er byene som er hardest rammet.

Smitten øker mest i aldersgruppen 13–19 år.

– Det er viktig å si til dere som er tenåringer at dere også må passe på. Dette gjør vi i solidaritet med dem som er eldre og andre sårbare grupper, sa Solberg på en pressekonferanse fredag.

Selv om regjeringen prioriterer unge når de går på skole og får delta i fritidsaktiviteter, så må de holde avstand, poengterte hun.

Særlig blant de eldste tenåringene er det høy smitte, og de kan ha underliggende sykdommer eller bli like syke som voksne, sa Solberg.

Hun advarte samtidig mot å henge ut enkeltpersoner.

– Vi har hørt at butikkansatte, svensker og polakker har blitt hetset. Det er ikke greit. Vi skal ta vare på hverandre, sa hun.

Kritisk til skolestenging

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier de aller yngste skal skjermes.

– Noen kommuner har valgt å stenge barnehager og skoler som et forebyggende tiltak. De reduserer åpningstider i barnehagene og undervisningstilbudet i skolene. Helsesykepleiere blir omplassert til smittesporing. Dette er bekymringsfullt, sa Ropstad.

Han påpekte at nedstenging ikke skal brukes som et forebyggende tiltak. Han vil skrive et brev til kommunene for å advare mot dette.

– Koordineringsgruppa rapporterer om økende ensomhet blant elever. Mange sliter med psykisk sykdom. Pågangen på hjelpetelefoner har vært stabilt høy, advarte Ropstad.

Tror tiltakene virker

Statsministeren påpekte at Norge denne uken har hatt de høyest registrerte smittetallene i siden pandemien brøt ut.

Det er en dobling i innlagte på to uker, og det høyeste siden april.

Torsdag for en drøy uke siden informerte Solberg om de hittil siste innstrammingene. Beskjeden var da at nordmenn måtte holde seg mest mulig hjemme.

Tall fra Telenor viste mandag denne uken at det var en reduksjon på nesten 50 prosent på hvor mye folk beveget seg rundt. I Bergen var reduksjonen på nesten 30 prosent, forklarte Solberg.

– Tiltakene ser ut til å ha fått oss til å bevege oss mindre, nå venter vi på hva slags resultater det har for smittespredningen.

Hun sier til NRK at de trenger en uke eller to til for å se effekten på smittetallene.

Forberedt på tiltak gjennom julen

Solberg ber folk holde ut.

– I går var det åtte måneder siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid. Jeg skjønner at tiltakene er vanskelig, men jeg ber dere alle om å holde ut. Sammen skal vi klare dette, sa Solberg.

Helseminister Bent Høie mener man må være forberedt på tiltak gjennom julen.

– Utviklingen har gått i så negativ retning at vi er forberedt på at vi må ha tiltak gjennom julen. Men nå er det seks uker til jul, og vi håper tiltakene kan ha effekt før det, sa Høie.

Studie viser svakhet i nyinnkjøpte hurtigtester

Torsdag døde to personer med koronavirus, en i Oslo og en på Ahus. Dermed er det registrert 291 koronadødsfall i Norge.

Norge har kjøpt 3 millioner hurtigtester til 280 millioner kroner, men nå viser det seg at de er langt mindre sikre enn tidligere oppgitt.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tror resultatene i Norge likevel kan være gode.

– Vi utprøver i Norge i norsk kontekst for å se hvordan de virker. Der er resultatene foreløpig mer optimistiske. Noen av de internasjonale studiene er basert på at folk tar testene selv, men hvis man setter det inn i et system med helsepersonell, kan vi oppnå andre resultater. Det er det vi prøver ut i Norge. Men det er ikke et fullverdig alternativ til de testene vi har, sa Høie.

Landslagsspiller smittet

Fredag ble fotballandslagets trening avlyst etter at en spiller i troppen hadde testet positivt for korona.

Smitten i troppen til herrelandslaget skjer kun to dager etter at kampen mot Israel ble avlyst grunnet sterke anbefalinger fra helsemyndighetene.

– Nå er smittesituasjonen i Europa dramatisk mange steder. Det er veldig vanskelig, selv med gode protokoller, å holde smitten utenfor idrettsmiljøer, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK torsdag.