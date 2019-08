Erna Solberg avlyser dagens program

Det var Porsgrunn Dagblad som først meldte at Solberg har avlyst dagens program. Statsministerens kontor (SMK) har bekreftet opplysningene overfor NRK.

Årsaken er at regjeringen har havnet i en regelrett bompengekrise med fastlåste fronter mellom regjeringspartnerne Venstre og Frp som i verste fall kan ende i regjeringskrise.

Avlyste middag med verdens mektigste kvinne

Det er ikke første gang Solberg må endre kalender på grunn av bompengebråk. Tirsdag denne uken avbrøt statsministeren en reise til Island der hun deltok på et statsministermøte med sine nordiske kolleger og tysklands forbundskansler Angela Merkel.

Solberg avlyste en planlagt middag med blant annet Merkel, som regnes som verdens mektigste kvinne, for å returnere til Norge for å forsøke å løse opp i bompengefloken. Så langt uten å lykkes.

Full splid i regjeringen

Bompengesaken har gått fra å være en verkebyll til et åpent sår i regjeringen etter at Frps landsstyre i juni ga partileder Jensen beskjed om å sørge for at regjeringen skulle innfri seks krav i bompengesaken.

Bakgrunnen for marsjordren har blant annet vært et bompengeopprør som har tappet Frp for oppslutning. Kommunemålingen Norstat gjorde for NRK og Aftenposten i mai ga Frp en oppslutning på 7,7 prosent. Det var den femte på rad med under 10 prosent oppslutning.