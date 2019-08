Erna Solberg avbryter Island-tur for å forhandle om bompenger

Etter det TV 2 erfarer ønsker statsministeren en snarlig løsning på konflikten.

Statsministerens kontor (SMK) bekrefter overfor NRK at Solberg reiser til Norge nå i kveld. Hun skulle egentlig deltatt på en middag i kveld og reist hjem i morgen tidlig.

Tidligere i dag uttalte Solberg til NRK at Frp og Venstre bør være mer opptatt av å finne løsninger i regjeringens bompengefloke, enn å uttale seg med skjulte agendaer til pressen.

– Jeg mener vi alle kunne vært mer opptatt av å finne løsninger enn å si så mye rart med skjulte agendaer rundt omkring i media. Det synes ikke jeg er noe lurt i noen runder. Også blir det så mye feil som kommer ut. Da er det lurt å gjøre som jeg gjør, å ikke kommentere i det hele tatt, sa Solberg da NRK møtte henne på statsministermøte i Reykjavík.

MÅ SVARE: Se partilederutspørring med Venstres Trine Skei Grande direkte klokken 19.45. Programleder er Fredrik Solvang.

Bompengestrid

Frp vil reforhandle flere sider av den såkalte Granavolden-erklæringen for å gjøre bompengetrykket lavere. Målet er å møte et folkelig bompengeopprør som har straffet Frp på meningsmålingene.

Det har blant annet ført til at Frps landsstyre i sommer ga partileder Siv Jensen marsjordre for å sørge for gjennomslag på seks punkter.

Solberg har deltatt på et møte mellom de nordiske statsministerne. Solberg rakk akkurat å undertegne en felles erklæring om klima og utvikling før hun avbrøt besøket, skriver NTB.

KRITISK TIL REGJERINGSPARTNERE: Statsminister Erna Solberg kommenterer forhandlingene om bompenger som pågår.