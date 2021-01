Erna Solberg angrep Senterpartiet da hun startet Høyres valgår

Felleskonferansen er et årlig møte i januar der partiets sentralstyre, stortingsgruppe, regjeringsapparat og ansatte deltar.

I år er konferansen spesielt viktig, ettersom den markerer starten på et år der det er stortingsvalg i september. På grunn av koronasituasjonen ble konferansen holdt digitalt.

Solberg begynte sin tale med å snakke om koronasituasjonen og hvordan den sliter på alle.

– 2020 ble et år preget av mange nedturer. Vi har utsatt og avlyst og hver gang har vi kjent på skuffelsen. Det har vært tungt hele tiden, sa Solberg.

Angrep Senterpartiet

I tillegg til korona brukte Solberg tid på skole og politi. Når det gjaldt skolepolitikken valgte hun å rette kritikken særlig mot Senterpartiet.

– Senterpartiet vil skrote femårig mastergrad. Sammen med sine rødgrønne venner vil de også fjerne kompetansekravene for tusenvis av lærere. Og senke kravene for å komme inn på lærerutdanningen, sa Solberg.

Hun sa at Sp heller ikke vil vite hvordan det står til i skolen. Med det viste hun til at både Sp og SV vil avvikle PISA-undersøkelsen. De to partiene vil også at nasjonale prøver skal gjøres om til utvalgsprøver, der ikke alle elever deltar.

– Det er ikke sånn at forskjellen forsvinner av at du lar være å måle den. Barna får bare et dårligere utgangspunkt fordi vi ikke vet hvor vi skal sette inn tiltak, mener Solberg.

Kritikken mot Senterpartiet kommer etter en partimåling for NRK denne uken der Senterpartiet var større enn Arbeiderpartiet.

På målingen fikk Sp 21,3 prosent og var like bak Høyres 22,6 prosent.

Partibarometer januar 2021 Periode 28/12–2/1. 962 intervjuer. Feilmarginer fra 1–3,1 pp. Parti Endring −1,3 R 3,7 % −1,3 +1,9 SV 8,9 % +1,9 −1,1 AP 20,1 % −1,1 +1,1 SP 21,3 % +1,1 +0,3 MDG 3,9 % +0,3 +1,5 KRF 3,7 % +1,5 −0,2 V 2,5 % −0,2 −2,6 H 22,6 % −2,6 −0,3 FRP 11,3 % −0,3 +0,7 Andre 2,0 % +0,7 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Snakket ikke om striden i Oslo Høyre

Solberg sa ikke noe om striden i Oslo Høyre der flertallet i partiets bystyregruppe vil kaste lederen for gruppen, Øystein Sundelin.

Bystyregruppen til Høyre møtes mandag for å avgjøre om Sundelin får fortsette som leder.

Selv har han sagt til NRK at han ønsker å fortsette.