Tirsdag kveld møtes Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til Norges viktigste jobbintervju i statsministerduellen på NRK kl. 21.30. I den direktesente duellen fra Tromsø vil foruten programlederne også «folkets panel» stå for spørsmålene. Med andre ord skal de utfordres av potensielle velgere.

– Jeg er klar for duell. Det blir spennende, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Hun sier hun er glad for at de to statsministerkandidatene skal få anledning til å diskutere politiske saker.

– Denne valgkampen har vært litt tom for det, synes jeg, sier Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre deler sin motstanders entusiasme over å skulle snakke om saker i det store jobbintervjuet:

– Jeg er hundre prosent motivert. Dette gleder jeg meg faktisk til.

– Nå er valgkampen godt i gang, og vi kan få snakke om hvorfor vi vil ha flere lærere i skolen, hvordan vi skal få en bedre eldreomsorg og et tryggere samfunn framover, sier Støre.

Stor konkurranse på begge sider

I Norstatsmåling for NRK 22. august gikk både Høyre og Frp tilbake, sammenliknet med stortingsvalget i 2013.

– Jeg tror nok kanskje at duellen er hakket viktigere for Jonas Gahr Støre enn det er for Erna Solberg, fordi han er avhengig av å få snudd den negative trenden han er inne i, sier valgforsker Svein Tore Marthinsen.

Arbeiderpartiet, som er vant med en oppslutning på over 30 prosent, har på en rekke målinger slitt med dårligere tall.

Samlet mistet regjeringspartiene Høyre og Frp 50.000 velgere til Senterpartiet, i Norstats måling. Arbeiderpartiet mistet velgere hovedsakelig til Senterpartiet (37.400) og SV (16.400).

– Det er klart at både Ap og Høyre opplever nå stor konkurranse fra andre og mindre partier, som gjør at de har problemer med lekkasjer – spesielt gjelder det Ap. Det gjelder å få tettet lekkasjene, sier valgforsker Svein Tore Marthinsen.

– Jonas kan ikke lenger dra «borgerlig kaos»-kort

Ifølge Marthinsen skiller årets stortingsvalgkamp seg ut ved at regjeringsalternativene er vesentlig mer uklare enn for fire år siden – på begge sider.

– Det er minst like uklart på rødgrønn side som det er på borgerlig side, slik at valget blir mindre blokkorientert. Det betyr også at kortet Ap tidligere har brukt med hell om at man må stemme på oss, ellers blir det borgerlig kaos, ikke fungerer like godt i denne valgkampen.

Miljøpartiet De Grønne, Rødt og SV har alle hatt fremgang på nasjonale målinger, viser Poll of Polls. Også Senterpartiet gjør det fortsatt godt.

– Fremveksten av småpartiene kan føre til at det blir vanskelig å danne en styringsdyktig regjering. Hvis man er avhengig av fire-fem partier for å få flertall. Men vi får en regjering, legger valgforskeren til.

– Duellen hakket viktigere for Støre

I mai gikk Erna Solberg forbi Jonas Gahr Støre for første gang i år på NRKs statsministermålinger med 41,2 prosent, mot Ap-lederens 40,7 prosent. Målingene siden har vist at de to kandidatene ligger jevnt, men i august dro Erna ifra med 3,7 prosentpoeng.

Marthinsen synes både Solberg og Støre har gjort en god figur i debattene i valgkampen, men mener at Arbeiderpartiet og Støres nedtur skyldes at de ikke har lyktes med sin fortelling om at det går dårlig i Norge.

– Norge går faktisk ganske bra, og da framstår kanskje Støre og partiet som litt for sutrete, sier Marthinsen.

Han tror at Arbeidet kan få en positiv effekt dersom Jonas Gahr Støre skulle gjøre det veldig bra i statsministerduellen.

– Jeg tror nok kanskje at duellen er hakket viktigere for Jonas Gahr Støre enn det er for Erna Solberg, fordi han er avhengig av å få snudd den negative trenden han er inne i, sier Marthinsen.

Samtidig understreker valgforskeren at norske velgere tradisjonelt sett først og fremst stemmer på parti og politikk, og i mindre grad på personer.

– Samlet sett tror jeg en slik duell kun er en liten faktor blant veldig mange andre elementer når velgerne skal legge sine stemmesedler i valgurnene.