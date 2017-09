Erna forsvarer Listhaug: Stempler Jonas-kritikk som «frekk og vulgær»

Den første bolken i valgkampens siste partilederdebatt handlet om hvilken vei de ulike partilederne ønsker å ta Norge.

Erna Solberg svarte bekreftende på at hun er bekymret for at en regjering styrt av Jonas Gahr Støre, vil føre en mykere innvandringspolitikk på grunn av press fra de mindre partiene på venstresiden.

Deretter tok hun Sylvi Listhaug i forsvar:

– Jeg er redd for hvilket press Jonas blir satt under fra andre på den siden. Det er sånn i alle land i Europa at vi ser mer hatkriminalitet. Under en Frp-statsråds ledelse har vi for første gang noen gang laget en handlingsplan mot hatkriminalitet, sa Erna Solberg, og la til:

– Å si at utviklingen er på grunn av en statsråd i denne regjeringen, synes jeg egentlig er ganske frekt og vulgært å gjøre.

Erna har ansvaret

Det var den samme tematikken som fikk Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til å fly i tottene på hverandre under statsministerduellen i Tromsø i forrige uke.

– Sylvi Listhaug reiste ikke til Rinkeby for å lære, hun reiste for å skremme. Det er nedrig politikk, Erna Solberg, tordnet Støre da.

Støre gjentok sin kritikk i kveldens debatt, og sa seg uenig med Siv Jensen som mente at ordbruken ikke har blitt hardere:

– Jeg mener det er feil at ordbruken ikke har vært hard. Erna Solberg har gitt ansvaret for innvandringspolitikken til Frp, som splitter framfor å samle.

Siv Jensen gikk hardt ut mot Støre, og mente at hun kan snakket om retorikk og ikke politikk, og trakk fram tre konkrete Frp-forslag:

– Vi vil stille strengere krav til familieinnvandring, vi mener innvandrere må lære seg norsk dersom de skal motta ytelser, og så må vi bevæpne politiet. Men dette har ikke Jonas villet snakke om, sa Jensen.

Krangler om norske verdier

Støre har de siste ukene snakket mye om hvordan han mener Norge er blitt kaldere under Erna Solbergs regjering, noe Solberg mener tyder på desperasjon i Ap-leiren.

Dette kommer etter en sommer hvor «norske verdier» er blitt mye debattert.

Det startet med at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og Sp-nestleder Ola Borten Moe gikk ut i VG og hevdet at norske verdier er under press.

Seinere på sommeren gikk Sylvi Listhaug ut og anklaget Knut Arild Hareide for å ikke ta et skikkelig oppgjør med imamer, og det hun beskrev som «ekstreme holdninger».

– Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa Listhaug til NRK.