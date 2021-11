Er vi blitt krenkehysteriske?

I kveld spør programleder Fredrik Solvang i Debatten om hvor grensene går for hva vi kan gjøre og si før det oppfattes som krenkende. Han inviterer samtidig til debatt her på NRK.no.

Under her kan du skrive hva du mener om saken og diskutere med andre mens du ser Debatten-sendingen - enten over her eller på NRK1 fra 21.20.