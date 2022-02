Er vanligvis DJ, nå tar han til våpen

Da vennene hans flyktet fra byen, ble han værende igjen.

NRK har kontakt med Daniel Detcom, som har bestemt seg for å bli i Kyiv og tatt til våpen for å forsvare byen sin.

– Til vanlig er jeg en DJ fra Kyiv, men nå er jeg en del av «Territorial defence».

Detcom sende NRK oppdateringer via private meldinger på Instagram.

Dette er en gruppe som har fulgt forsvarsministerens oppfordring og meldt seg frivillige for å kjempe mot russerne.

Går til motangrep

Både militæret og sivilie kjemper nå for å forsvare hovedstaden. Innbyggerne oppfordres til å gå til motangrep på de russiske styrkene, blant annet ved å lage improviserte brannbomber.

– Jeg kan ikke se på at Russland skyter mot sivile og ødelegger boligblokker, at de ødelegger landet mitt og utsletter medborgerne mine, forteller Daniel.

– Jeg er ikke en del av militæret, jeg er ikke en soldat, men jeg mener jeg må gjøre det jeg kan for å støtte saken, sier han.

NRK snakker med ham idét russiske soldater prøver å omringe hovedstaden.

Oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstebø sier til NRK at ukrainerne har vist at de kan gå imot russerne.

Palle Ydstebø ved Krigsskolen. Foto: NRK

– Det har også vist seg på flyplassen utenfor Kyiv at de har kunnet gå til motangrep og nedkjempe russiske elitestyrker. Dette er crème de la crème av russisk infanteri, sier Ydstebø.

Livreddende «Instagram stories»

Detcom sender NRK videoer via private meldinger på Instagram, hvor han har over 2400 følgere.

Flere ukrainere bruker Instagram aktivt for å dele livsviktig informasjon med hverandre. Flere google docs-dokumenter med blant annet kart over alle bomberom og annen viktig informasjon deles i «stories».

Innbyggerne i Kyiv deler viktig informasjon i Google-dokumenter.

Kartet på bildet viser registrerte bomberom i Kyiv.

Den anonyme brukeren @Lesesclavesdelucifer har 66.000 følgere, og deler aktivt slike stories med følgerne sine.

Han sier til NRK at han er stolt over at ukrainerne fordi de ikke har fått panikk, men holdt seg rolige og ikke henfalt til kaos og plyndring.

– Jeg tror at i løpet av de neste fem til femten dagene vil alt være over og vil ha vunnet, skriver han til NRK.

Skal dele ut våpen

I Obolon-området av Kyiv har innbyggerne ifølge Reuters fått beskjed om å holde seg innendørs, og forberede seg på «aktive kamphandlinger».

Videoen under viser at det deles ut våpen i Obolon, som er en del av hovedstaden. Flere medier melder at det skal deles ut 10.000 angrepsrifler til innbyggere i Ukraina.