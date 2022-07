Er smitta av apekoppar: – Vanskeleg å få tak i informasjon

– Det var mykje fram og tilbake. Litt kaotisk.

Slik skildrar sjukepleiar og fagkonsulent ved Pro Senteret, Aleksander Sørlie, prosessen med å få tak i ein apekoppar-test.

Stadig fleire blir smitta med apekoppar i Noreg, og talet er no oppe i 25.

På same tid eksploderer smitta verda over. Verdas helseorganisasjon har kalla inn til krisemøte for å diskutere om utbrotet skal kategoriserast som ei global helsekrise.

I det pågåande utbrotet er over 6.000 personar stadfesta smitta i verda.

– Kva er reglane?

Kjærasten til Sørlie testa positivt for apekoppar, og få dagar seinare kjende han sjølv også på symptom. Men då han skulle ringe Oslo kommune for å spørje om å få ein test, vart ting kronglete.

– Det var vanskeleg å få tak i informasjon og få tak i ein test, seier han.

Sørlie måtte innom koronatelefonen, smittesporingsteamet i bydelen, Olafia-klinikken, koronatelefonen og til slutt, Folkehelseinstituttet.

– Det var vanskeleg å få informasjon om kor lenge eg skulle isolere meg, eller kva eg skulle gjere. Kva er reglane?

Til slutt fekk han tatt ein test, som stadfesta at også han var smitta.

Dette møtte Sørlie når han prøvde å få tak i test Ekspandér faktaboks Då kjærasten hans vart stadfesta smitta med apekoppar, og Sørlie byrja å få symptom ringde han koronatelefonen til Oslo kommune, som er der ein må ringe for å bestille test. Der fekk han beskjed om at dei ikkje ville teste han fordi han ikkje hadde tydlege blemmer. Dei kunne heller ikkje gje han rettleiing om isolering ved smitte. Det var smitteoppsporingsteamet i bydelen som skulle. Vidare ringde han smittesporingsteamet til kjærasten. Dei gav tydleg beskjed om at koronatelefonen tok feil og at han skulle testast, men dei kunne ikkje gjere det. Han fekk beskjed om å ringe Olafia-klikken. Av klinikken fekk han beskjed om at dei ikkje kan teste og aldri har testa for apekoppar. Her fekk han igjen beskjed om å ringe koronatelefonen.

– Hadde eg vore 20 år hadde eg aldri gidda å gå igjennom alt dette for å få tak i ein test, når eg først fekk nei. Då hadde eg mest sannsynleg latt det ligge, seier han og legge til:

– Det her er ein lite hensiktsmessig måte.

Har ikkje fått blemmer

Sørlie fortel også at han og kjærasten ikkje har fått desse karakteristiske blemmene.

– Det bekymrar meg litt at det ikkje er kommunisert så tydleg at du kan vere smitta utan blemmene.

Dette bilde blir folk som oftast møtt med då dei søkjer på apekoppar. Illustrasjon: Medscape

Om ein søkjer opp viruset på nettet dukkar det opp bilete av blemmene, og det er lett å tenkje at ein må ha dei for å vere sjuk, seier han.

Sidan fredag har Sørlie hatt feber, hovne lymfeknutar, hovudverk og mykje smerter i kroppen.

– Eg kjenner meg skikkeleg sjuk, men eg forventa at det var blemmene eg kom til å legge merke til.

Kommuneoverlegen i Oslo kommune, Synne Schou Øhrberg, skriv i ein e-post til NRK at det er leit å høyre at det har vore vanskeleg å få testa seg i Oslo.

– Vi lærer stadig nye ting om sjukdommen og nasjonale anbefalingar har difor blitt endra fortløpande etter behov.

Kommunen har no endra testkriteria.

– FHI anbefalte på eit tidleg tidspunkt å ikkje teste personar utan blemmer eller synleg utslett, og koronatelefonen har heile tida halde seg til dei nasjonale retningslinene. Det er no opna for også å teste dei som sannsynlegvis er smitta utan utslett, gjennom prøve som blir tatt i halsen, skriv Øhrberg.

Symptom varierer

Overlege og spesialist i infeksjonssjukdommar ved FHI Siri Feruglio seier til NRK at ein kan få sjukdommen utan å få blemmer.

– Nokon vil få ein anna sjukdomspresentasjon enn det som er vanleg. Til dømes med berre smerter i halsen og feber eller utslett som ikkje liknar den «klassiske» presentasjonen.

Apekoppinformasjon frå FHI og Helsedirektoratet. Foto: FHI

Ho seier vidare at dei fleste vil ha sjukdomskjensle, og viss ein er nærkontakt av smitta er det viktig å få tatt prøve og unngå nærkontakt med andre fram til prøvesvaret er klart.

– Enkelte kan ha eit meir uvanlege sjukdomsbilete og det er viktig at ein er klar over det viss ein har hatt nærkontakt eller sex med ein smitta person, seier Feruglio.

Ifølgje overlegen i Oslo har kommunen etablert eit testtilbod for apekoppar. Fastlegar, legevakta, Olafiaklinikken og nokon andre instansar kan vise til FHI. Alternativet er at ein ringer koronatelefonen og får ein time.

– Har ein vore nærkontakt med ein som er smitta og har andre symptom som liknar apekoppar får ein tilbod om test.