Krigen mellom Ukraina og Russland har vart i to veker. Konflikten kan vere vanskeleg å forstå, og difor inviterte vi fleire ekspertar til å gjere oss litt klokare.

Det kom inn mange gode spørsmål, blant anna:

Er det trygt å ha kontakt med russiske vennar?

Rådgivar ved Den norske Helsingforskomité, Arve Hansen seier at det kjem an på kva du vil diskutere og kva du meiner er trygt.

– Det er ein reell fare for at kommunikasjon over usikre tenester som telefon, SMS og sosiale medium kan bli avlytta, seier Hansen.

Om dine vennar i Russland diskuterer kontroversielle tema, som til dømes krigen, kan det gje dei problem. Kor utbreidd det er, er vanskeleg å vite, seier Hansen.

Ukrainske kvinner på telefonen etter å ha flykta frå Ukraina og kome over grensa til Polen. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

– Det tryggaste er om de brukar sikker teknologi og at vennar i Russland koplar seg på med ei VPN-løysing.

Kva er målet med sanksjonane?

Sanksjonar mot statar som går til krig er ikkje noko nytt.

Håpet til EU, Nato og USA er at sanksjonane skal presse Putin til forhandlingsbordet og gjere Russland villig til faktisk å forhandle fram ei løysing, forklarar Marianne Riddervold.

– Det som er unikt denne gongen er omfanget av sanksjonane. Ein forsøkjer å gjere det vanskeleg å finansiere krigen og å redusere støtta til Putin, eliten og oligarkane, og etter kvart kanskje befolkninga generelt.

Korleis påverkar sanksjonane folk i Russland?

Ekspertane meiner det ikkje er nokon tvil om at den russiske befolkninga blir hardt ramma av dei økonomiske tiltaka frå Vesten.

Det er særleg mykje teknologi og økonomi i Russland som forsvinn med sanksjonane. Jørn Holm-Hansen meiner mange hundre tusen menneske har mista jobben sin.

Mange russarar er avhengige av å samarbeide med folk frå vestlege land.

– Spørsmålet er om befolkninga – og ikkje minst alle dei som driv næringsverksemd – finn seg å bu i eit «annleisland» med avgrensa tilgang på teknologi og marknadar, svarar Holm-Hansen.

McDonalds er eit av fleire vestlege selskap som stengjer dørene for Russland. Foto: AP

Han trur vi kan vente oss ei migrasjonsbølgje frå Russland også.

Ein chat med «Guide til flytting frå Russland» har mange deltakarar, ifølge Holm-Hansen.

Kirsti Stuvøy forklarar at sanksjonane verkar inn i den politiske kommunikasjonen mellom den russiske staten og befolkninga.

På den eine sida kan det føre til frustrasjon. På den andre kan det føre til at folk kan bli meir avhengige av staten fordi økonomien krympar.

– Vi ser at folk protesterer og vi ser at protestane blir møtt med store politistyrkar, vald, og straff i form av bøter og fengsel. Styresmaktene sin måte å slå ned på protestane på ser eg som uttrykk for den legitimitetskrisa Putins regime var i allereie før krigen starta. Det er både politisk og økonomisk krise og samtidig vanskeleg å sjå for seg endring, svarar ho.

Russisk politi fjerna folk i St. Petersburg som demonstrerte mot krigen i Ukraina. Foto: STRINGER / Reuters

Tobias Sæther svarer at støtta til Putin-regimet framleis er stor i Russland.

– Men både krigen og kostnadene den har vil kunne bli ei utfordring for regimestabiliteten. Særleg på litt lengre sikt.

Vil Zelenskyj gje frå seg Krim og utbrytarregionane for å avslutte krigen?

Arve Hansen i Helsingforskomitéen seier at Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj ikkje kan gi frå seg Krim og utbrytarrepublikkane Donetsk og Luhansk. Det vil vere i strid med grunnlova til Ukraina.

Presidenten har sagt at det å gje frå seg regionane vil vere det same som å kapitulere.

Det vil også vere politisk sjølvmord å skrive under ein slik avtale, for det er få ukrainarar som ønskjer å gå med på kompromiss med aggressoren, ifølgje Hansen.

Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

Det har også kome inn spørsmål om kva ukrainarar på Krim og i utbrytarregionane tenkjer om lausriving.

– Vi har få moglegheiter for å vite heilt sikkert kva folk i desse områda eigentleg vil, fordi dei er under okkupasjon, svarar Hansen.

Likevel veit ein at før Krim vart annektert i 2014, var det ein mykje brukt feriedestinasjon og var i ein lukrativ posisjon i Ukraina.

– Etter annekteringa har det vore mykje undertrykking av den krimtatariske befolkninga og pro-ukrainarar. Turistnæringa har også gått kraftig ned og korrupsjonen har auka, skriv Hansen.

I utbrytarregionane har mange av bebuarane flykta dei siste åtte åra. Anten til andre delar av Ukraina eller til Russland, svarar han.

– Menneskerettssituasjonen her har vore stygg, med systematisk bruk av bortføringar, fengslingar, tortur og drap av meiningsmotstandarar. Av dei som har blitt igjen er det ein stor del som ønskjer eit tett forhold til Russland, men vi har ikkje tal på dette.

