Equinors klimaplan kan sikre norsk oljeboring langt inn i framtiden

Klimamålene til Equinor vil sannsynligvis tvinge fram stabile rammevilkår og skatteregime for oljebransjen, skriver Ole Ketil Helgesen i oljenyhetsnettstedet Upstream.

Under en pressekonferanse sa konserndirektør i Equinor, Arne Sigve Nylund, at oljeselskapets ambisiøse utslippskutt på norsk sokkel er avhengig av at dagens rammevilkår for oljebransjen opprettholdes.

Samtidig sa konsernsjef Eldar Sætre at utslippene fra norsk oljeproduksjon, som skal ned i null fram mot 2050, forutsetter et enda tettere samarbeid med norske myndigheter.

Equinor-sjef Eldar Sætre Foto: Trond Lydersen / NRK

– Utspillet fra Equinor handler vel så mye om oljepolitikk som om klimapolitikk. De krever i praksis å få produsere olje og gass i stor skala i flere tiår framover, med de samme gode rammevilkårene som i dag. Og de sier at det er en forutsetning for å gjennomføre utslippskuttene de har lansert, sier forfatter av boka «De beste intensjoner – oljelandet i klimakampen», Anne Karin Sæther.

For det kommer til å koste – 50 milliarder kroner, estimerer Equinor, å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030.

Nye restriksjoner, bortfall av skattefordeler som leterefusjonsordningen, eller nye avgifter vil altså kunne sette Equinors kostbare klimaplaner på spill.

Hvilke endringer kan Equinor tåle?

– Dette handler ikke om hva vi kan tåle, men investeringsprosjekter påvirkes selvsagt av rammebetingelsene. Hvilke konsekvenser det vil ha kommer an på hvilke endringer som gjøres, svarer informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen.

Når NRK spør om han vil peke på spesielle rammevilkår som viktigere enn andre, peker Pedersen på skattesystemet, og begrunner det med at det er det som stimulerer til investeringer i utslippskutt.

– Dersom dere ikke får bore etter mer olje i Barentshavet, vil dere likevel gjennomføre klimaplanen?

– Det er ikke avgjørende for klimaplanen, men vi mener det er viktig å legge til rette for leting. Vi forventer en halvering av norsk oljeproduksjon fram mot 2050, og da regner vi med nye funn. Samtidig vil nye oljefunn i tilknytning til allerede eksisterende felt bidra til at vi får ned utslippene.

Lite motstand fra politikerne

Fra både Høyre- og Frp-hold har det kommet sterke signaler om at norsk oljepolitikk ikke skal endres.

– Jeg mener det er utrolig viktig at rammevilkårene for denne næringen ligger fast. Vi skal være langsiktige og klar på at vi ønsker en utvikling av denne næringen, sier olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp).

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) på Johan Sverdrup under den offisielle åpningen av det gigantiske oljefeltet som er ventet å produsere fossil energi fram til 2070. Listhaug har gjort det helt klart at rammevilkårene for norsk sokkel skal ligge fast. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Regjeringspartner KrFs Tore Storehaug sier samtidig til Upstream at hans parti ikke vil støtte skatteendringer som setter den nye klimasatsingen til Equinor i fare.

Mandag berømmet også klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) Equinor for sine klimaplaner.

Antyder endringer

Men ved nærmere inspeksjon viser det seg at regjeringspartneren Venstre ikke har tenkt til å gi noen garantier for at norsk oljepolitikk får ligge urørt i tiår framover.

– Equinor kan ikke forvente uendrede rammevilkår selv om de nå har disse klimaplanene.

Det sier klimapolitisk talsperson i Venstre, Ketil Kjenseth, og antyder at både skatteinsentiver, leterefusjonsordningen og konsesjoner i Barentshavet kan ryke etter hvert.

Hos opposisjonen sa Ap-leder Jonas Gahr Støre så sent som mandag, i «Politisk kvarter» på NRK P2, at rammebetingelsene og skatteregimet på norsk sokkel skal være stabile.

– Stabile vilkår er selvsagt viktig, det ønsker jo alle næringer, men det betyr ikke at ingenting skal endres, alle næringer må tåle endringer sier klimapolitisk talsperson i Ap, Åsmund Aukrust til NRK.

– Ok, men når og hva slags endringer vil da Ap komme med?

– Nei, nå foreligger det ikke noe forslag fra Arbeiderpartiet om det nå. Men det klart ingen næring kan bestemme hvordan det skal være, eller skånes fra diskusjon.

Så langt er det kun SV, MDG og Rødt som tydelig har signalisert at Equinors klimaplaner ikke freder dagens skattefordeler på norsk sokkel.

– Det Equinor gjør nå kan ikke bli brukt som unnskyldning for å få tilgang til nye områder å lete etter mer olje og gass, sa Lars Haltbrekken i SV til NRK mandag.

Kan ikke forvente uendrede rammevilkår

Det er veldig vanskelig å se for seg en fremtid uten endrede rammevilkår for norsk oljebransje, mener professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, Knut A. Mork.

Han presiserer at han kun snakker som økonom, men sier han tror det er høyst usannsynlig at ikke norsk oljepolitikk endres i løpet av de neste 5–10 årene.

– Fordi det begynner å bli mer og mer klart at verdenssamfunnet gjør for lite for å stoppe klimaendringene, og det begynner å synke inn i de politiske miljøene. Vi ser det også hos ungdomspartiene, en mye større bevissthet, og da synes jeg det er et varsel om at endringer er på vei.

Leder i Unge Høyre, Sandre Bruflot, vil ikke garantere at norsk oljepolitikk får ligge uforandret. Foto: Margret Helland / NRK

Sandra Bruflot i Unge Høyre gir økonomen rett, selv om hun ikke vil være konkret om de endringene ungdomspartiet mener trengs i norsk oljepolitikk.

– Det å ikke endre noe, kan ende opp med å bli en uforutsigbar løsning i en verden der vi skal nå målene i Parisavtalen. Derfor bør vi ha en gjennomgang av hele skatteregimet og tilpasse det en virkelighet der vi når klimamålene våre, sier Bruflot til NRK.

Heller ikke fra AUF får Equinor de signalene de nok helst skulle ønske seg fra Arbeiderpartiets ungdommer. I Klassekampen gir AUF-leder Ina Libak tydelig beskjed om at de ikke tenker å frede oljeskatten i bytte mot økte utslippskutt.