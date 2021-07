Norges desidert største selskap mer enn mangedoblet det justerte driftsresultatet i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Det justerte resultatet før skatt endte på 4,64 milliarder dollar, tilsvarende ca. 41 milliarder norske kroner. Det er et kraftig hopp fra samme periode i fjor, hvor Equinor fikk et resultat på 350 millioner dollar.

Dette er mer enn 10 ganger så høyt som samme kvartal i fjor, men noe under første kvartal i år.

Resultatet er også bedre enn tilsvarende tall for samme kvartal i 2019. Da var resultatet 3,15 milliarder dollar.

På forhånd anslo 20 analytikere at Equinor ville legge frem et justert resultat før skatt på 4,8 milliarder dollar.

Selskapet peker på høyere priser som en av hovedårsakene til resultatet.

– God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser, sier konsernsjef Anders Opedal i en pressemelding.

Han trekker frem at de økte inntektene blir brukt til å kutte i selskapets gjeld. Opedal mener også Equinor er godt rustet for store svingninger i oljepriser framover.

Økte gasspriser har også bidratt til å bedre resultatet sammenlignet med i fjor.

Konsernsjef Anders Opedal sier Equinor leverer et sterkt resultat ved andre kvartal i 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høyere oljepris

Mye av grunnen til de sterke tallene handler om oljeprisen.

Equinor slet med lave olje- og gasspriser i kjølvannet av koronapandemien i andre kvartal i fjor. Nordsjøoljen nådde en bunn på rundt 20 dollar fatet i april.

I andre kvartal i fjor rapporterte Equinor om en gjennomsnittlig oljepris på 29,2 dollar per fat for selskapet.

Oljeprisen har steget kraftig siden den gang.

I årets kvartal melder selskapet om en gjennomsnittlig oljepris på 68 dollar per fat.

På forhånd ventet analytikerne i snitt at Equinor fikk 64,3 doller per fat for oljen de produserte på norsk sokkel.

Onsdag morgen handles oljeprisen for rett i underkant av 75 dollar fatet. Det er en oppgang på rundt 45 prosent siden årsskiftet.

Kjøper tilbake aksjer

I dag starter også tilbakekjøp av aksjer. Programmet for tilbakekjøp av aksjer forventes å utgjøre om lag 600 millioner dollar i år, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat.

Forrige uke ble det klart at antallet personskader økte med 70 prosent i andre kvartal i år, sammenlignet med samme tidsperiode i fjor.