Equinor overrasker andre kvartal

Equinors kvartalstall viser et justert resultat etter skatt på 646 millioner dollar, tilsvarende rundt 5,96 milliarder kroner.

I andre kvartal i fjor leverte selskapet et resultat etter skatt på 1,48 milliarder dollar.

Det fremkommer av en børsmelding fra selskapet.

Nedskrivninger for 3,4 milliarder

– Våre finansielle resultater for andre kvartal ble påvirket av svært lave realiserte olje- og gasspriser på grunn av Covid-19-pandemien, men også av sterke resultater fra tradingvirksomheten i volatile markeder, sier konsernsjef Eldar Sætre i meldingen.

I meldingen står det at driftsresultatet var påvirket av nedskrivninger på 0,37 milliarder dollar. Det tilsvarer 3,4 milliarder norske kroner.

Nedskrivningene var i hovedsak knyttet til et gassprosesseringsanlegg i Norge og leting, ifølge selskapet.

Bedre enn ventet

På forhånd var det ventet et justert resultat før skatt på minus 237 millioner dollar, tilsvarende minus 2,17 milliarder kroner, ifølge analyser fra 25 eksperter som Equinor selv har hentet inn.

De samme ekspertene forventet et justert driftsresultat etter skatt på minus 222 millioner dollar. Konsensusestimatene som kom forrige uke inkluderte ikke nedskrivninger.

I årets første tre måneder leverte selskapet et underskudd på 705 millioner dollar, mot et overskudd på 1,7 milliarder dollar i fjor.

Oljebransjen har vært hardt rammet av koronakrisen og påfølgende lav oljeetterspørsel, og det var en av grunnene bak det svake resultatet i mars, ifølge selskapet.

Oljeprisen er fredag morgen på rundt 43 dollar fatet. Så langt i år har prisen på et fat nordsjøolje falt 29,84 prosent.

Nedskrivninger preget også forrige kvartal

Det har tidligere blitt stilt spørsmål ved Equinors oljepris-anslag for fremtiden, da det er mye mer optimistisk enn andre oljegiganter. Dersom Equinor skrur ned anslaget sitt, betyr det at selskapet må nedskrive ytterligere verdier.

I dette årets tre første måneder skrev Equinor ned verdier for 25 milliarder kroner.

Kuttene kom som følge av kutt i oljeprisforventningene, altså hva selskapet tror oljeprisen vil være fremover, og forsinkelser i byggeprosjekter på grunn av korona.

Når prisforventningene nedjusteres, faller også verdien av det selskapet eier. På samme måte kan verdiene igjen oppjusteres dersom selskapet legger en høyere fremtidig oljepris til grunn i sine prognoser.

Påstått ukultur i USA førte til milliardtap

Staten eier 67 prosent av selskapet gjennom Olje- og energidepartementet, og er dermed majoritetseier i Equinor.

Equinor har den seneste tiden blitt preget av avsløringen til Dagens Næringsliv, som tidligere i år skrev om en påstått omfattende ukultur da selskapet satset stort på landbasert olje- og gassproduksjon i USA.

Ved årsskiftet var tapene over 200 milliarder kroner, med daværende dollarkurs. Equinor har sagt til NRK at selskapet har et mål om å ta igjen mest mulig av det tapte. I juni ble det kjent at Riksrevisjonen skal undersøke selskapets utenlandsinvesteringer.

Siden begynnelsen av året er Equinor-aksjen nede 18,44 prosent på Oslo Børs.