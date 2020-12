Equinor og MDG einige: Rike må tilpasse seg mest

Her er romjulsromansen du neppe trudde du skulle oppleve.

NRK bragte oljeministeren, Equinor-økonomen og MDG-leiaren saman til ein samtale om klimautfordringane framover i Politisk kvarters romjulssending.

Einige

Og har du sett. Equinors sjeføkonom fekk fram eit breitt juleglis hos MDG-leiaren.

For olje-økonomen og miljøpolitikaren ser ganske likt på nokre klimautfordringar. Det handlar om at rike land og rike menneske må tilpasse seg mest for at vi skal nå klimamåla.

Kvart år gir Equinor ut ein rapport om energperspektiva framover. Det er med grunnlag i 2020-rapporten at sjeføkonom Eirik Wærness slår fast at følgande må skje dersom verda skal klare å nå togradersmålet frå Paris-avtalen om å avgrense oppvarminga av kloden:

Vi må bli meir energieffektive mykje raskare

Økonomisk vekst er mogleg, men vi må forbruke mindre

I den rikaste delen av verda må det bli slutt på å auke konsumet (forbruk)

Får vi til dette, gir vi rom for utvikling og økonomisk vekst på ein bærekraftig måte i den fattige delen av verda

FORDELING: Veksten må fordelast rettferdig, argumenterer Equinors sjeføkonom Eirik Wærness. Foto: Arne Reidar Mortensen / Arne Reidar Mortensen

– Vi må senke vårt ressursintensive forbruk i den rike delen av verda, seier Wærness.

Han meiner at sjølv om økonomisk vekst er mogleg, så må vi materialismen til livs.

– Vi kan godt ha høg økonomisk vekst, men vi kan ikkje bruke inntektsauken vår til å auke komsumet vårt. Vi kan nok oppretthalde konsumet vårt, men vi må skape rom for at andre kan auke sitt forbruk.

Gode tankar

– Veldig spennande, seier MDG-leiar Une Bastholm. Og legg til både «hyggeleg» og «positivt» om julebodskapen frå sjeføkonomen i det største og viktigaste norske oljeselskapet.

Bastholm meiner togradersmålet krev at vi bryt eit tankemønster.

– Vi er nøydde til å frigjere oss litt frå tankane i førre århundre om kva utvikling og velferd faktisk er.

I sitt politiske program er MDG kritisk til økonomisk vekst slik den har prega samfunnet

– Men det aller viktigaste er korleis veksten ser ut. Det er mykje vi kan gjere med ressurseffektivitet, vi kan bruke dei ressursane vi tek ut av naturen fleire gonger. Vi kan bruke energi og varme fleire gonger. Det er stort potensial for dette, men det krev politiske prioriteringar, seier Bastholm.

Også Høgres olje- og energiminister seier seg einig i hovudtankane.

– Verda i framtida må vere annleis enn i dag. Vi er nøydde til å forbruke og tenke smartare, vi må bruke ressursane på ein meir bærekraftig måte, seier Tina Bru.

Fordelingsdilemma

Bastholm og Wærness ser også likt på fordelingspolitikk i Noreg og andre rike land.

Ein stor fare er at klimapolitiske grep med økonomiske konsekvensar blir møtt av motreaksjonar slik ein såg i opprøret frå «dei gule vestane» i Frankrike. Auka drivstoffavgifter var eitt av tiltaka demonstrantane reagerte sterkt på.

PROTEST: "Dei gule vestane" i Frankrike har protestert mot klimaavgifter på drivstoff og anna reformpolitikk som har råka fattige. Protestane har blitt møtt med opprørspoliti, som her i Paris i 2019. Foto: Christophe Ena / AP

– Dersom klimapolitikken i vesten skal virke og bli akseptert, må vi tenke gjennom kva vi gjer med innteksforskjellane hos oss. Det er dei aller rikaste som har det høgaste forbruket som må tilpasse seg mest, seier Wærness.

– Musikk i øyrene mine, responderer Bastholm. – Det er heilt riktig og viktig konklusjon.

Ho er redd for at ein let vere å ta miljøpolitiske grep fordi ein er redd for å auke forskjellane.

– Vi må satse mykje meir på sosial omfordeling, for eksempel gjennom skattepolitikken, og samtidig ha ein miljø- og klimapolitikk som gjer at vi når måla.