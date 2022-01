– I våre ambisjoner for norsk sokkel står letevirksomheten helt sentralt, det er gledelig at suksessen vi har hatt i Troll- og Fram-området fortsetter. Vi regner dette funnet som kommersielt og vil vurdere tilknytning til Troll B eller Troll C-plattformen. Slike funn nært eksisterende infrastruktur er kjennetegnet av høy lønnsomhet, kort tilbakebetalingstid og lave CO₂-utslipp, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og Produksjon Vest.

Geir Sørtveit, områdedirektør for Utforskning og Produksjon Vest Foto: Aline Massuca / Equinor ASA

Det er riggen West Hercules som har truffet på olje i to brønner i det Equinor har kalt Toppand-prospektet. Brønnene ble boret om lag 8 kilometer vest for Fram-feltet og 140 kilometer nordvest for Bergen.

Toppand er det femte funnet i området og totale funn utgjør nå opptil drøye 300 millioner fat olje.

Equinors nyfunn er gjort sammen med det Stavanger-baserte oljeselskapet Wellesley. Eierandelene i Toppand er fordelt likt mellom de to selskapene.

Rundt klokken 10 fredag formiddag er Equinor-aksjen opp rundt 1,8 prosent som følge av nyheten om oljefunnet.