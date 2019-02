Equinor lover rekordhøyt produksjonsnivå på norsk sokkel i 2025

Konsernsjef Eldar Sætre presenterer i dag Equinors resultat for 4. kvartal. Tallene viser god lønnsomhet.

Selskapet hadde et driftsresultat på 4,4 milliarder dollar siste kvartal i 2018. Equinor hadde et overskudd før skatt på rundt 160 milliarder kroner i 2018, det er rundt 45 milliarder høyere enn i 2017.

– Det er jo et veldig godt resultat. Det er også en veldig sterk kontantstrøm for året, og vi leverer rekordhøy produksjon, og gjeldsgraden vår går ned. Det er et veldig godt resultat, sier Sætre til NRK.

Han sier at selskapet betaler ca. 65 prosent skatt, noe som tilsvarer ca. 9 milliarder dollar.

Oljeprisen, som er svært viktig for Equinors resultat, var i fjor i gjennomsnitt 71,34 dollar for et fat nordsjøolje, viser tall fra Macrotrends. Det var 30 prosent høyere enn i 2017, da prisen var 54,71 dollar for et fat.

Konsernsjef Eldar Sætre er i London torsdag morgen for å presentere Equinors resultat for 4. kvartal. Foto: Tore Tollersrud / NRK

– Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på 71 dollar per fat, genererte vi godt over 6 milliarder i organisk fri kontantstrøm for året. Vi har også gjennomført flere verdiøkende transaksjoner, styrket vår finansielle posisjon, og redusert gjeldsgraden fra 29 til 22, 2 prosent, sier konsernsjefen.

Fakta om Equinors kvartalsresultat Ekspandér faktaboks Nøkkeltall fra Equinors resultatregnskap for fjerde kvartal 2018. (Nøkkeltall fra fjerde kvartal 2017 i parentes) Driftsinntekter: 21.722 millioner dollar (17.110 milliarder dollar)

Driftsresultat: 4.387 millioner dollar (3.956 milliarder dollar)

Resultat før skatt: 6.566 millioner dollar (5.144 millioner dollar)

Nye prosjekter

Konsernsjefen sier at rekordoverskuddet først og fremst skal brukes til å investere i nye prosjekter. Han sier at det jobbes intenst med den fornybare porteføljen til selskapet, og også aksjonærene også skal honoreres.

– Vi øker utbyttet med 13 prosent. Det er viktig for oss å opprettholde stabilitet i utbyttet, og forhåpentligvis øke det fremover, sier han til NRK.

Equinor venter at produksjonen i 2019 skal ligge på omtrent samme nivå som i 2018 med en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag tre prosent fra 2019 til 2025.

– Equinor leverer allerede industriledende avkastning, og forventer å øke avkastningen og kontantstrømmen ytterligere fremover. Vi leverte rekordhøy produksjon i 2018, og vi er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene fremover. Internasjonalt tar vi i økende grad rollen som operatør, og vi styrker Brasil som et kjerneområde for Equinor. På norsk sokkel forventer vi å levere et rekordhøyt produksjonsnivå i 2025, sier Sætre.

Han sier til NRK at selskapet øker anslaget for leteaktivitet fra 1,4 milliarder til 1,7 milliarder, men at det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange brønner som skal borres.

– Vi snakker om 20 til 30 brønner på norsk sokkel i gjennomsnitt over de nærmeste årene, sier han.