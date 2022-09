En ny Equinor-analyse fra Sparebank1 Markets er illustrert med at tegneseriefiguren onkel Skrue bader i penger.

De skyhøye prisene på naturgass gjør at Equinor nå tjener mer enn noe annet norsk selskap har gjort gjennom historien.

– Vi estimerer at Equinor vil tjene 70 milliarder dollar til sammen i tredje og fjerde kvartal. Ingen andre norske selskaper har vært i nærheten av å tjene så mye penger, sier Equinor-analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets.

Han anslår nå at selskapet kan ha rundt halvparten av markedsverdien på konto ved utgangen av året.

– På våre anslag, som er basert på de fremtidsprisene vi nå ser på gass og olje, så er det 65–70 milliarder dollar i kontanter, sier analytikeren.

Equinor-analytiker Teodor Sveen-Nilsen sier at Equinor nå har så mye penger at selskapet i praksis kan kjøpe nærmest alt de vil. Foto: Johan B. Sættem

Kunne kjøpt både DNB og Nordea cash kontant

Oversatt til norske kroner, er det 650–700 milliarder kroner. Det tilsvarer markedsverdien av Nordens to største finanskonserner, Nordea og DNB, til sammen.

– Equinor skal ikke være noen bank, nå ser det ut som en bank. De har for mye penger, sier Sveen-Nilsen.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor avviser at han skal bli bankmann.

– Nei, vi skal ikke bli noen bank. Det er ikke tvil om at vi er et industriselskap og vi skal investere i gode lønnsomme prosjekter innenfor fornybar energi og olje- og gass. De store inntektene kommer med et stort ansvar, og da er det viktig at våre eiere inkludert norske skattebetalere, skal vite at vi skal forvalte disse pengene på en god måte, sier Opedal.

– De har veldig mye penger, og er litt gjerrig. De har holdt tilbake på investeringene og vært utrolig disiplinerte, jeg vil kanskje si imponerende disiplinerte. Det er kanskje slik onkel Skrue opererer også, sier Sveen-Nilsen.

– Med så mye kontanter tilgjengelig, hva kan de egentlig kjøpe?

– De kan kjøpe alt. Med halvparten av markedsverdien i netto kontanter kan du kjøpe nesten hva du vil, sier han.

Eller dele ut betydelige utbytter. Eller kjøpe tilbake egne aksjer.

Langt igjen til 2030-ambisjoner på fornybart

Samtidig er det veldig langt frem til ambisjonen om 12–16 gigawatt installert fornybarkapasitet innen 2030.

– Etter mine beregninger så ligger det 6,5 gigawatt potensial på fornybart frem mot 2030, så de har ikke nok. For å nå det, så må de kjøpe fornybarkapasitet. Jeg er litt usikker på om det faktisk skjer, fordi de antakelig har høyere lønnsomhetskrav enn det de klarer å kjøpe seg til. Jeg tipper de må redusere fornybarambisjonene sine de neste kvartalene, sier analytikeren.

Equinor kunne i prinsippet for eksempel ha kjøpt den danske fornybarkjempen Ørsted. Dersom det var til salgs.

I løpet av pandemien steg grønne energiselskaper til himmels, mens tradisjonelle fossilbaserte energiprodusenter sank til bunns. I en periode var Ørsted mer verdt enn Equinor. Nå er Equinor verdt tre ganger så mye som Ørsted.

– Det kunne nok vært fint, da hadde Equinor nådd fornybarmålene sine. Men da må de kjøpe av den danske staten, det tror jeg ikke er mulig, sier han.

Danmark eier 50,1 prosent av Ørsted. Et annet oppkjøp som ville gjøre at Equinor kunne oppnådd fornybarambisjonene sine, var et oppkjøp av Statkraft. Men det er heleid av den norske staten, og ikke til salgs.

Equinor med konsernsjef Anders Opedal har større inntekter enn noensinne på grunn av de skyhøye gassprisene. Foto: Johan B. Sættem

Jobber aktivt med grønne ambisjoner

Opedal avviser at de enorme inntektene gjør at selskapet blir mindre kritisk til lønnsomheten i de grønne investeringene selskapet gjør.

– Vi annonserer ikke eventuelle oppkjøp i forkant. Men vi jobber nå aktivt for å realisere ambisjonen om 12–16 gigawatt. Det er en betydelig ambisjon, og vi vil jo da levere omtrent en tredel av det Norge nå produserer av kraft. Det skal vi gjøre i løpet av 10 år, sier han.

Konsernsjefen sier at selskapet alltid har vokst ved å utvikle egne prosjekter og gjennom oppkjøp i markedet.

– Det vil også gjelde fornybart. Men det er ingenting jeg kan si om det nå, sier han.

Samtidig kan være godt å ha litt penger på konto også for Equinor. Skatteregningen etter første halvår er 230 milliarder kroner som snart går til forfall, ifølge Opedal.