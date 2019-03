Kritikken kommer fram i en pressemelding i forbindelse med at EOS-utvalget i dag overleverer sin ugraderte rapport til Stortinget om utvalgets virksomhet i fjor.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings–, overvåknings– og sikkerhetstjenestene. Det refereres av og til uformelt til som «hysj-utvalget». EOS-utvalget kontrollerer at de hemmelige tjenestene holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

Ifølge EOS-utvalget har PST brutt loven flere ganger i året som gikk:

PST har i en stor andel saker overlevert informasjon til klareringsmyndigheter på muntlig vis uten å dokumentere det skriftlig.

Ved et tilfelle har PST utlevert opplysninger om en persons politisk engasjement til en klareringsmyndighet. Dette er forbudt.

PST har innhentet en chatlogg på ulovlig grunnlag.

Ga mistanke om fremmed etteretning muntlig

En vesentlig del av kritikken fra EOS-utvalget mot PST går på håndteringen av informasjon i forbindelse med sikkerhetsklarering av personer.

En rekke offentlige virksomheter krever sikkerhetsklarering av personer før de får håndtere sensitiv informasjon. Virksomheten, eller klareringsmyndigheten som den da blir, innhenter da opplysninger om den aktuelle kandidaten fra flere hold. PST er ofte blant dem det innhentes informasjon fra.

Ifølge sikkerhetsloven fra 1998 skal PST utlevere informasjon om aktuelle kandidater skriftlig, men det er her EOS-utvalget mener PST brøt loven flere ganger i fjor:

Det er utvalgets oppfatning at tjenesten rutinemessig har lagt opp til at det holdes møter med klareringsmyndigheten om tjenesten har «flere detaljer enn det som gjengis i brevet eller at fagseksjonen ønsker å presisere informasjonene som blir gitt» EOS-utvalget / Ugradert årsapport 2018

Med andre ord får PST kritikk for rutinemessig å legge opp til at klareringsmyndigheten får flere opplysninger om en person enn det som dokumenteres skriftlig.

I omkring halvparten av sakene som utvalget undersøkte, gjennomførte PST møter med klareringsmyndigheten. Dette betyr sannsynligvis at utlevering av informasjon i møter skjer i større utstrekning enn det PST beskrev i sitt svar til oss EOS-utvalget / Ugradert årsrapport 2018

I et tilfelle var PST bekymret for at en person kunne være tilknyttet en fremmed makts etteretningstjeneste. Denne bekymringen ble formidlet uten at det framgikk av den skriftlige vurderingen i forkant eller av møtereferatet i etterkant.

EOS-utvalget skriver for øvrig i rapporten at PST innrømmer at rutinene «ikke har vært tilfredsttillende», og at tjenesten nå har skjerpet praksisen.