EØS mener Norge diskriminerer far

– FAR FORSKJELLSBEHANDLES: Norge har på plass visse krav som kun gjelder for fedre, og som begrenser tilgangen deres til betalt foreldrepermisjon. Resultatet er at mødre har mer omfattende permisjonsrettigheter, mener EØS-tilsynet ESA. Illustrasjonsbilde.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix