Enorm vekst i norsk netthandel: 15 mill. sendinger fra Kina

Nordmenns netthandel øker, og av småpakker som leveres i postkassen er rundt halvparten fra utlandet. Kina er desidert størst med 25–30 prosent av totalvolumet, opplyser Posten.

Aktører som appen «Wish» og nettbutikken «Ali Express» har tatt det norske markedet med storm.

Det er husholdningsartikler, klær og elektronikk som dominerer.

– I 2017 vil Posten motta totalt (alle formater) rundt 15 millioner sendinger fra Kina, og snittvekten er rundt 170 gram. 96–98 prosent har en oppgitt verdi under 100 kroner, opplyser pressesjef John Eckhoff i Posten Norge AS.

Det innebærer at varene kommer helt avgiftsfritt til Norge.

Avgiftsfritt opp til 350 kroner

I Norge er alle varer under 350 kroner avgiftsfrie. Det ble resultatet av budsjettavtalen i 2014 mellom Høyre/Frp-regjeringen og Venstre, KrF tok dissens. Den tidligere grensen var på 200 kroner.

– Postens tall bekrefter dessverre det vi har hevdet helt siden 350-kronersgrensen så dagens lys i 2015. Og vi er redd vi bare har sett starten på en eksplosjonsartet vekst i netthandel av varer av lav verdi fra blant annet Kina, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel.

I Sverige er det moms fra første krone. Og for å sikre seg at pengene blir betalt, pålegges svenskene også en administrasjonsavgift på 75 kroner fra 1. mars, meldte SVT fredag.

Virke: Norge mister 4460 årsverk

For pakker fra Kina har veksten fra 2015 til 2017 vært på hele 180 prosent, viser tall fra Posten.

Virke Handel frykter dette går ut over norske arbeidsplasser.

– Det norske avgiftshullet (350-grensen) er en sterk driver for veksten i utenlandshandelen og framstår nå som en gjøkunge i det norske avgiftssystemet. Avgiftshullet rammer både norske arbeidsplasser og skatte- og avgiftsinntekter og må avvikles. Punktum. Norske handelsvirksomheter opplever det som uforståelig og strengt urimelig at den norske stat subsidierer handel fra utenlandske netthandelsaktører, sier Harald Jachwitz Andersen.

Virke mistenker også at pakker fra Kina er feilmerket.

I et brev til Nærings- og handelsdepartementet anslår Virke at utenlandsk netthandel i 2018 vil være på 17,1 milliarder kroner.

«Et forsiktig anslag er at 40 prosent av dette, dvs. 6,8 mrd. kroner, vil skrive seg fra varekjøp under 350 kroner. Omsatt i arbeidsplasser vil dette tilsvare 4460 årsverk,» hevder Virke i brevet.

Asheim: Bidrar til vekst

Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ser ingen grunn til bekymring.

– For en liten og åpen økonomi som den norske er handel et gode både for forbrukerne og for landet vi importerer fra. Økt handel mellom land har både gitt et større utvalg og billigere varer og samtidig bidratt til vekst i økonomien, sier Asheim til NRK.

– Er netthandel fra lavkostland som Kina en fare for norske arbeidsplasser?

– Nei. Norge er ikke et land som først og fremst kan konkurrere på pris, men på kvalitet. I Norge går ledigheten ned samtidig som veksten i økonomien øker takket være økt eksport til andre land, svarer Asheim.

Han mener det er viktig for Norge å bekjempe handelshindringer.

– Dersom vi innfører handelshindringer inn til Norge, vil det føre til handelshindringer mot norsk eksport fra andre store økonomier. Det at det handles mer med land som Kina er ikke bare bra for Norge, men det har også bidratt til å løfte over en milliard mennesker ut av fattigdom, argumenterer Asheim.