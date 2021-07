Koronaviruset ble en stor utfordring også for bedriftene. Over store deler av landet førte pandemien til at kjøpesentre og butikker måtte stenge dørene i flere perioder. Dette tok knekken på flere bedrifter.

Samtidig tjente andre selskaper enorme summer på pandemien og dens restriksjoner. Nordmenns handlevaner ble endret, og netthandelen fikk en voldsom motor.

Netthandelen økte heller ikke bare i Norge. Amazon omsatte for over 100 milliarder dollar det første kvartalet i 2021.

NETTHANDEL: Denne grafen fra DNB viser i prosent hvor stor netthandelens andel er av den totale varehandelen.

Rakettfart

Helthjem leverer pakker for flere hundre nettbutikker til kunder over hele landet. I 2020 hadde de en omsetning på 416 millioner kroner, mens de året før nådde 182 millioner kroner.

Veksten har ført til at de nå flytter hovedterminalen fra Nydalen i Oslo til Vestby i Follo. De trenger større plass for å håndtere 150.000 pakker som daglig kommer innom terminalen.

TRO PÅ FREMTIDEN: Helthjems daglige leder, Anders Lunde Angen, har sterk tro på at veksten de har sett vil fortsette også etter pandemien. Foto: Ingar Sorensen

– Det har vært en veldig spesiell periode, hvor vi har beveget oss flere år frem i tid på bare 365 dager, og jeg må si at jeg er stolt av alt vi har fått til i en krevende tid, sier Anders Lunde Angen.

Han er daglig leder i Helthjem. Lunde Angen forteller om rakettfarten i 2021 hvor hjemleveringen har økt med 143 prosent sammenliknet med året før. Han forteller også at bruktsalget økte i fjor med 224 prosent og at denne vekstkurven har fortsatt videre i år.

– Her står vi i kjernen av sirkulærøkonomien, ved å levere enkelt og praktisk fra person til person. Jeg er derfor sikker på at Helthjem vil fortsette å vokse i et høyt tempo også videre når vi endelig er tilbake til mer normale tilstander i samfunnet, sier daglig leder i Helthjem.

Et endret samfunn

Posten hadde sitt beste kvartal noensinne. I de tre første månedene i 2021 økte pakkevolumene fra netthandel med 61 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Postens justerte driftsresultat ble i første kvartal på hele 427 millioner kroner, en sterk forbedring fra 153 millioner kroner på samme tid i fjor.

FORTSETTER: Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen, mener veksten vil fortsette selv når pandemien blir borte. Foto: Posten

– Pandemien har fungert som en turbomotor for netthandel, og perioden har vart så lenge at folk har fått nye handlevaner. De som handlet fra før handler mer, og i tillegg har det kommet en ny kundegruppe som tidligere ikke handlet på nettet, forteller pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen og legger til:

– Samfunnet har endret seg under pandemien.

Han kaller det en gavepakke til dem som driver med digitalisering, og tror samfunnet er inne i en ny normal.

– Vi skal ikke tilbake til der vi var før pandemien. Vi vil ikke se den kraftige veksten vi først så, men jeg føler meg sikker på at det vil fortsette å vokse, sier Tjønndal Pettersen.

Atferdsendringer gjennom pandemien: Ekspandér faktaboks Under er det listet opp atferdsendringer DNB har sett gjennom pandemien. Vi handler sjeldnere, men mer hver gang. Dette er spesielt tydelig i perioder med nedstengninger, men holder seg til en viss grad også når pandemien roer seg. Vi forsøker å unngå de tradisjonelt mest populære handledagene fredag og lørdag Vi handler mer i «lunsjtider» og mindre i rushtid rett etter arbeidstid Vi er bedre til å planlegge større handel (eller så kjeder vi oss og er bare utålmodige): vi starter shopping til merkedager og jul tidligere, og vi ser også at sesongkjøp som planter og blomster starter tidligere. Vi netthandler generelt mer i arbeidstiden – vi antar dette kan forklares av økt grad av hjemmekontor og mer fleksibilitet

Økonomenes meninger

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) beskriver netthandelens vekst som et sprang mot framtida. Øystein Dørum er direktør samfunnsøkonomi i NHO. Han forklarer om vridningen som skjedde i 2020.

– I fjor skjedde det en stor vridning. Folk vred seg fra forbruk til sparing, fra tjenester til varer og fra butikk til nett. Sparingen gikk opp og investeringen i bolig gikk opp. Men det som virkelig gikk til værs var netthandelen, sier han.

ENDRING I PRIORITERINGER: Direktør Samfunnsøkonomi i NHO, Øystein Dørum, tror det gradvis vil skje en endring i prioriteringer av hva folk bruker penger på. Foto: Moment Studio/ NHO

Dørum ser for seg at mye av dette vil vris tilbake etter pandemien. Hvor mye det vil vris eksakt tør han ikke gamble på, men han peker på folks prioriteringer fremover.

– Vi har brukt særlig mye penger på interiør og oppussing i hjemmet. Vi har brukt penger på møbler istedenfor konserter og pusset opp hjemme når vi ikke har kunnet dra på sydenferie. Dette vil vi se endringer på etter hvert som samfunnet åpnes igjen, sier Dørum.

NETTHANDELEN BESTÅR: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, tror den økende trenden ved netthandelen vil bestå også etter pandemien. Foto: DNB

Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB. Hun er også kjent som programleder i Luksusfellen og I lomma på Silje fra TV3.

Sandmæl forteller at netthandel påvirkes i stor grad av nedstengninger. I juni lå fysisk varehandel 12 prosent over 2019, mens netthandel lå 70 prosent over.

Hun forteller at DNB antar at netthandel vil fortsette å vokse også etter pandemien av tre grunner.

Flere aktører på banen gir nye muligheter Eksisterende aktører med forbedrede logikk- og lagerløsninger Endret atferd spesielt hos de eldste. I tillegg har vi en aldrende befolkning hvor yngre kunder med betydelig høyere grad av netthandel tar over.

– Det er ingen grunn til å tro at vi vil slutte med netthandel – tvert imot. Men netthandel står fortsatt for en liten del av total varehandel, så det betyr ingen umiddelbar butikkdød heller, sier Sandmæl.