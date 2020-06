– Dette er eit veldig godt alternativ når me ikkje kan reise utanlands, seier Sigmund Ruud, som er stolt eigar av eit flunkande nytt glasfiberbasseng til fleire hundre tusen kroner.

Det er ikkje berre berre å få på plass eit badebasseng.

– Det er mykje jobb med både graving og førebuing. Det skal jo vere trygt for born også. Det er mykje ein må passe på, men til slutt så blir det nok ein bra stad for heile familien.

MONTERING: – Det er mykje ein må passe på, men til slutt så blir det nok ein bra stad for heile familien, seier Sigmund om arbeidet med å få på plass badebassenget. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Han og familien har ønskja seg basseng i hagen lenge, men det var ikkje før koronapandemien slo inn at dei endeleg tok valet om å kjøpe seg eit badebasseng.

Enorm etterspurnad etter basseng

Det er dei ikkje åleine om. NRK har kontakta fleire leverandørar, som alle kan fortelje at etterspurnaden etter symjebasseng har auka kraftig siste månadane.

– Det er heilt vanvettig. No når kundar ikkje får reist på utanlandsferie, er det fleire som ønskjer å installere eit symjebasseng så dei kan reise på ferie i eigen hage, seier Daniel Pettersen, dagleg leiar i Bassengutstyr AS.

Han fortel at interessa for badebasseng har auka kraftig etter at korona slo inn.

Allereie i fjor merka dei at basseng i hagen har vore ein aukande trend. Fjorårets sesong slo alle salsrekordar. I år har det tatt heilt av.

– Frå første januar og dagens dato, samanlikna med i fjor, har me auka omsetnaden med 90 prosent. Det har vore eit vanvettig køyr.

POPULÆRT: – Når kundar vil kjøpe basseng, så ville dei helst hatt det i går. Difor er dei ferdigstøypte bassenga populære, seier Daniel Pettersen, dagleg leiar i Bassengutstyr AS Foto: NRK

Tomt på lager og stopp i produksjonen

Det er særleg typen stålplatebasseng folk vil ha, men no er dei heilt utseld. Fabrikkane tar heller ikkje imot fleire bestillingar for 2020.

Grunnen til det er at bassenga blir produsert i Europa, medan nokre av råvarene kjem frå Kina. På grunn av koronasituasjonen blir konteinarane ståande fast i Europa, og ein får ikkje frakta råvarene mellom fabrikkane.

Då stoppar produksjonen opp.

– Slik er det i heile Noreg og i heile Europa, seier Synnøve Follesøy, dagleg leiar i Basseng AS.

Dei har og merka ein enorm pågang av folk som vil kjøpe basseng i år.

– Det er heilt ville tal. Det er nesten litt surt sidan me ikkje kan levere det no, seier ho og ler.

Men ho forsikrar om at dei tomme lagera berre er midlertidig. Så snart produksjonen startar opp igjen, vil dei raskt kunne levere denne typen igjen. I mellomtida kan dei tilby andre typar basseng, men av den litt dyrare sorten.

Ein barndomsdraum i oppfylling

Ferien blir nok annleis enn dei fleste hadde tenkt. Men i år er Julie Ruud ekstra spent. Ho kan endeleg symje heime i hagen.

– Eg gleder meg til å bade med vener. Eg er kjempeglad. Eg elskar å symje!

SPENT: Julie Ruud gleder seg til å bade mykje i sommarferien. Ho skal invitere vener på besøk for å hoppe og ha symjekonkurransar. Foto: Privat

Sigmund Ruud og familien skulle eigentleg feriere i utlandet i år, men måtte avlyse som alle andre. Då passa det bra å oppfylle barndomsdraumen.

– Det er ein liten gutedraum, eg må seie det. Men denne situasjonen var det siste som skulle til. Det var nok hovudgrunnen til at me kjøpte basseng no.

Sigmund er godt nøgd med at dei endeleg tok valet.

– Til sjuande og sist er det ei investering i kvalitetstid med familien. Det er verdt pengane.