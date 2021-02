Det er nå klart at det er flertall for å stoppe underreguleringen på 0,75 prosent, og at landets pensjonister får økt innflytelse.

– Nå skal ikke pensjonistene lengre stå igjen som taperne. Vi stopper underreguleringen på 0,75 prosent og sikrer pensjonistene kjøpekraftsøkning, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Vi er fornøyd med å ha fått en ny og mer rettferdig regulering, slik at det blir slutt på tapt kjøpekraft for eldre med lave pensjoner, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I dagens ordning underreguleres pensjonistene med 0,75 prosent sammenlignet med lønnsveksten til arbeidstakere.

Denne modellen skal nå erstattes med et prinsipp der pensjonene blir beregnet ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Det er også enighet om å løfte minstepensjonistene, men ikke opp til EUs fattigdomsgrense.

– Det er også et flertall på Stortinget som er tydelig på at minstepensjonen må opp, selv om vi er skuffet over at flertallet ikke vil forplikte seg til å løfte de eldre med minst over fattigdomsgrensen, sier Lysbakken.

Det er ikke flertall for å gi pensjonistene forhandlingsrett, men derimot får de løfte om "økt innflytelse" over sine lønnsoppgjør.