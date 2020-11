Enighet om ny forsvarsplan: Lover nye helikoptre og flere ansatte

Det er nå flertall for å øke bemanningen raskere enn regjeringen hadde lagt opp til, med 310 nye ansatte allerede i 2021. Den opprinnelige planen var å øke bemanningen med 57 ansatte neste år.

Utenriks- og forsvarskomiteens leder, Anniken Huitfeldt (Ap), sier til NTB at det er Frp som sikrer regjeringen flertall for den såkalte styrkestrukturen.

– Vi kom i havn med innstillingen, men vi kom ikke fram til noe forlik, sier hun.

Huitfeldt opplyser også at det skal bli dedikert helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss i en egen skvadron.

– Nye helikoptre skal stasjoneres og ledes fra Bardufoss som en direkte støtte til Hæren, sier hun.

Spesialstyrkene skal også få nye helikoptre, som skal stasjoneres på Rygge.

Utfallet av komitébehandlingen innebærer at det blir brukt rundt 400 millioner kroner mer på Forsvaret i 2021 enn det regjeringen har lagt opp til.

Marinejegere og soldater fra Forsvarets spesialkommando på en demonstrasjon i Oslofjorden. Foto: Audun Braastad / NTB

Vil bruke 190 milliarder på åtte år

Høyre skriver i en pressemelding at det totalt skal brukes 190 milliarder kroner på nye våpensystemer og nytt materiell de neste åtte årene.

Kombinert med mer personell og en styrket forsyningsberedskap vil 2028-budsjettet ligge 16,5 milliarder kroner over dagens budsjett.

Høyres forhandlingsleder og forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, sier det også vil bli investert i nye stridsvogner og oppgradering av marinens fartøyer.

– De siste årene er trusselbildet forverret, både globalt og i Norges nærområder. Vi må i større grad enn før være forberedt på å håndtere kriser, alvorlige hendelser og trusler. Utviklingen stiller høyere krav til nasjonal beredskap enn før, sier Elvenes.

Elvenes mener det også er viktig at Norge kan fortsette å bidra til internasjonale operasjoner og følge opp Natos mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.

Partene er også enige om å sette ned en forsvarskommisjon for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge.

Navarsete: – Ikke i nærheten

Elvenes sier han er glad for at samtalene er i havn.

– Arbeiderpartiet og Frp har vist forhandlingsvilje og bidratt til ansvarlige forbedringer i den nye Langtidsplanen for Forsvaret, sier han til NTB.

– Det er et viktig gjennombrudd at hele Stortinget nå går inn for en ny forsvarskommisjon, et forslag SV til nå har stått alene om, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Frps Morten Wold sier til NTB at økt helikopterkapasitet har vært noe av det viktigste for partiet. Frp har også fått gjennomslag for at Norge skal bli med i EUs nye forsvarsfond EDF.

Senterpartiet trakk seg fra forhandlingene tidligere denne uka.

Liv Signe Navarsete (Sp). Foto: NRK

Partiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, skriver i en pressemelding at langtidsplanen ikke utgjør noen reell styrking av Norges forsvarsevne.

– Høyre og regjeringen beskriver sikkerhetssituasjonen som den verste for Norge og våre allierte siden slutten på den kalde krigen. Likevel vedtar Høyre og Frp nå en plan som ikke er i nærheten av å svare på denne utfordringen, sier Navarsete.

Sp vil blant annet ha større pengebruk og enda flere soldater. De vil også ha en ny vurdering av nedleggelsen av Andøya flystasjon, som Navarsete kaller «meningsløs».

– Senterpartiet vil ikke være med på å gi legitimitet til en langtidsplan for forsvaret, som ikke i større grad setter det nasjonale forsvaret stand til å møte utfordringene, sier hun.