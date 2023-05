– Nå får vi innført en grunnrenteskatt på havbruk. Det er riktig, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Han mener forliket er et kompromiss som «samler bredt».

Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus som nå har blitt enige om en grunnrenteskatt på havbruk – på folkemunne omtalt som «lakseskatten».

Dette er første gang partiet Pasientfokus avgjør en sak på Stortinget.

– Pasientfokus er glad for å bidra til at skatten blir lavere og får en bedre innretning enn den ellers kunne fått, sier partiets eneste representant Irene Ojala.

Venstres Sveinung Rotevatn sier han har fått nok av «politisk spill».

– Denne viktige næringen fortjener forutsigbarhet. Regjeringen foreslo en lakseskatt på 35 prosent, SV ville ha den på 48 prosent, Venstre ville ha den på 25 prosent, og vi er svært fornøyde med at det ble resultatet, sier Rotevatn.

Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Regjeringens egen budsjettpartner SV mener avtalen ble for dårlig til at de kunne støtte den.

– Dette har vært en elendig prosess fra regjeringspartienes side, der vi har vært konstruktive og klare til forhandlinger, men vi kan selvfølgelig ikke støtte en avtale der vi ikke får gjennomslag for våre viktigste prioriteringer, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Regjeringen innfører nå en grunnrenteskatt uten SV, som er regjeringens budsjettpartner, og med et smalt flertall. Dette skaper uforutsigbarhet for næringa, noe vi har advart regjeringen om, legger hun til.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener det har vært en elendig prosess fra regjeringens side. SV støtter ikke avtalen. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Ifølge pressemeldingen bygger forliket på modellen regjeringen tidligere la frem, med følgende endringer:

Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 % til 25 %.

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 % til 75 %.

Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.

I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

ENIGE: Pasientfokus, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Venstre ble i dag enige om et forlik om lakseskatten. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Fakta om grunnrenteskatt Ekspandér faktaboks Grunnrenteskatt betales av inntekter man får ved å utnytte fellesskapets naturressurser, slik som vann, vind og hav. Kommer fra det engelske uttrykket «ground rent», altså jordleie eller landleie.

Når det er satt opp en vindmøllepark i et fjellområde eller bygget et lakseanlegg i en fjord, er ikke området fritt tilgjengelig for andre. Tilgangen til naturressursene er begrenset, og det begrenser konkurransen. Dermed er det lettere å få ekstraordinært høye inntekter i næringer som utnytter naturressurser.

Grunnrenteskatt skal betales av inntekter selskapene får utover det de normalt kan forvente av sine egne investeringer og arbeidsinnsats, som følge av denne fordelen. Grunnrenteskatt kalles også superprofitt.

I dag er det grunnrenteskatt på vannkraft og oljeproduksjon, og regjeringen vil innføre dette på vindkraft og lakseoppdrett. (Kilde: NTB)

Høyre: – Rotete prosess

Høyre er ikke imponert over regjeringens prosess. Finanspolitisk talsperson Helge Orten kaller det hele «rotete».

– Regjeringens rotete prosess har nå fått sitt foreløpige punktum. Ettersom SV ikke er en del av enigheten, kan årlige budsjettforhandlinger med SV gi økninger i skatten. Dette bidrar ikke til forutsigbarhet for denne viktige næringen, sier han til NRK.

Orten bekrefter at Høyre kommer til å stemme mot denne avtalen når saken går i salen kommende onsdag.

Helge Orten, finanspolitiske talsperson i Høyre, mener regjeringens prosess har vært rotete. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Frps nestleder Hans Andreas Limi er overrasket over at Venstre har blitt med på forliket.

– Venstre står nå sammen med regjeringen mot kysten, distriktsnorge og sjømatnæringen, og aksepterer en modell som hele bransjen avviser, sier han.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen og Venstre ikke vil ha sjømatbransjen med på laget, tilføyer han.

Ap, Sp, V og Pasientfokus er også enige om følgende forslag: Ekspandér faktaboks Stortinget ber regjeringen sørge for at miljøindikatorer for trafikklyssystemet er på plass fra auksjonsrunden i 2024. Det skal utredes og vurderes indikatorer, som blant annet påvirkning på sjøørret, utslipp og dødelighet.

Stortinget ber regjeringen frem til statsbudsjettet for 2024 utrede forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk til havs. Utredningen må gi en avklaring om det er grunnlag for grunnrente på havbruk til havs.

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som gjør at nedtrukket produksjon som følge av trafikklyssystemet kan produseres i lukket teknologi.

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en miljøteknologiordning i løpet av 2023.

Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2024 legge frem en sak om bedre organisering av samarbeidet mellom myndigheter og oppdrettsnæringen for å sikre en mer helhetlig forvaltning, bedre bærekraft og bedre fiskevelferd.

Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2024 legge frem tiltak for økt bearbeiding av sjømat i Norge.

Stortinget ber regjeringen sikre at Havbruksfondet tilføres midler som om produksjonsavgiften ble økt fra 56 øre til 90 øre fra 1. januar 2023.

– En dårlig dag for kysten

Daglig leder Fredd Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett i Troms og Finnmark mener det er en «dårlig dag» for kysten, til tross for at skattesatsen er betydelig redusert.

– Det er veldig lite vi kan gjøre, sier han.

Han opplever at regjeringen ikke har hatt et reelt ønske om å ha en dialog med næringen.

Oppdretter Fredd Wilsgård i Senja mener dette er en dårlig dag for kysten. Her er han i prat med en av fiskerne som leverer til mottaket på Torsken. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Ap-ordfører Sigurd Rafaelsen i Lebesby er derimot fornøyd med at et flertall nå har blitt enige. Flere oppdrettsselskap holder til i hans kommune.

– Det er bra at vertskommunene prioriteres i det her forslaget sånn at vi kan skape gode velferdstjenester, og sikre at det er godt å bo når man skal jobbe og leve ved oppdrettsanlegget, sier han.