Enighet mellom NHO og LO - storstreik er avverget

Partene skal ha kommet til enighet ved 14-tiden mandag ettermiddag etter det NRK erfarer.

Meklingen mellom LO, YS og NHO begynte lørdag klokka 12. Partene har forhandlet på overtid siden fristen løp ut ved midnatt natt til mandag.

Resultatet gir alle et generelt tillegg på kroner 2,50 per time. For de overenskomstområdene som har lavere gjennomsnittslønn enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, gis et lavlønnstillegg på 2 kroner.

Dette betyr at disse overenskomstområdene får et tillegg på kroner 4,50 per time. Rammen for oppgjøret er anslått til 3,2 prosent.

– Vi er godt fornøyd med resultatet, og glad for at vi kom til enighet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Nær 23.000 LO-medlemmer og 1600 YS-medlemmer kan dermed fortsette arbeidet. Ansatte ved rundt 750 bedrifter kunne bli tatt ut i streik og partene hadde på forhånd sagt at de var forberedt på at dette kunne ta lang tid.

Om partene ikke hadde blitt enige, sto LO-medlemmer i bedrifter som Statkraft, Mills, Ringnes, Telenor, PostNord og Bring klare til å streike.

Sist et mellomoppgjør kom til mekling var i 2013. I et slikt oppgjør er det bare lønn det forhandles om, ikke saker som pensjon, for eksempel.

I utgangspunktet skulle LO og NHO også bli enige om en omlegging av dagens AFP-ordning i forbindelse med årets mellomoppgjør. Ettersom utredningen om dette ikke er klar før høsten 2019, er dette utsatt til oppgjøret i 2020.

Les også: Lønnsveksten ble spist opp av høyere priser i fjor

Søndag kveld beskrev riksmekler Mats Wilhelm Ruland avstanden som betydelig og sa at meklingen var vanskelig. I innspurten var det ledelsen i LO og NHO som satt i direkte forhandlinger.

Lønnsoppgjøret i privat sektor danner rammen for de kommende oppgjørene utover våren og vil påvirke lønnsveksten for de fleste nordmenn.