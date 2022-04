Etter nesten et døgn på overtid i tvungen mekling, vant Fellesforbundet gjennom med sitt hovedkrav om at industriansatte skal få mer å rutte med.

Frontfagsoppgjøret har i utgangspunktet en ramme på 3,7 prosent.

Med en forventet prisvekst på 3,3 prosent gir det en bedring i kjøpekraften på 0,4 prosentpoeng.

Riksmekler Mats Ruland sier han la fram en skisse, som begge partene har akseptert.

– Skissen innebærer en ramme på 3,7 prosent. I ramma ligger det et generelt tillegg på 4 kroner og et lavlønnstillegg på 2 kroner, sier Ruland.

NRK forklarer Dette må du vite om årets lønnsoppgjør Bla videre Hovedoppgjør Lønnsoppgjøret i 2022 er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og arbeidsbetingelser forhandles.

I år er det høy temperatur før forhandlingene starter. Unio, som organiserer mange av de ansatte i sykepleien og lærere, krever større lønnsvekst enn industrien. TBU-tallene Det vi kaller Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger hvert år fram en oversikt over hvordan lønnen har utviklet seg for ulike yrkesgrupper.



Dette brukes som et utgangspunkt når det skal forhandles om lønn. Frontfagsmodellen I oppgjørene forhandler partene i konkurranseutsatt industri først som såkalte frontfag.



Frontfagsmodellen skal blant annet sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes.



Resultatet for den konkurranseutsatte industrien skal så sette rammene for resten av lønnsoppgjøret. Sentrale datoer 9. mars: Forhandlingsstart for industrien/frontfaget



30. mars: Forhandlingsfrist for industrien/frontfaget



20.–23. april: Forhandlinger stat



30. april: Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune (midnatt) Forrige kort Neste kort

Riksmekleren sier det var vanskelig å komme i mål, og takker Fellesforbundet og Norsk Industri for samarbeidet og innsatsen. Han takker også regjeringen.

– Regjeringen har sagt seg villig til å komme med et økonomisk bidrag inn til industrifagskolen, og det har vært helt avgjørende for å finne en løsning her.

Dersom meklingen ikke hadde ført frem, kunne 30.000 i industrien ha blitt tatt ut i streik.

Fellesforbundet og Norsk Industri hadde meklet i nesten et døgn da de møtte pressen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi får økt kjøpekraft

– Dette har vært en lang mekling, men det har også vært en flott og respektfull mekling. Vi har brukt tiden godt, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

– Vi har fått et økonomisk resultat som gjør at vi får økt kjøpekraft for våre medlemmer, og som gjør at industrien heller ikke sakker akterut i konkurransen, sier han videre.

Jørn Eggum i Fellesforbundet sier han er fornøyd med resultatet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen sier det var tøft å forhandle med Fellesforbundet.

– Det har vært mange temaer knyttet til dette lønnsoppgjøret. Det er både videreutvikling av industrioverenskomsten, en modernisering av arbeidet for å kunne etterutdanne og dermed utvikle videre noen av verdens beste industriarbeidere, og det har også skjedd innenfor rammer som jeg mener bedriftene våre kan leve med, sier Hansen.

– Men jeg legger ikke skjul på, jeg skulle heller hatt et oppgjør som var noe rimeligere. Det er noen tiendedeler for høyt, sier han videre.

Tvungen mekling på overtid

Fellesforbundet gikk inn i meklingen med et hovedkrav om økt kjøpekraft til sine medlemmer etter to magre år. NHO-organisasjonen Norsk Industri mante på sin side til varsomhet.

Bakteppet er krigen i Ukraina, som driver prisene oppover. Nylig oppjusterte Teknisk beregningsutvalg (TBU) prisveksten i Norge fra 2,6 til 3,3 prosent.

Ved midnatt natt til fredag 1. april gikk meklingsfristen i årets frontfagsoppgjør ut, og partene ble innkalt til tvungen mekling hos riksmekleren.

Fredag ettermiddag ba partene om hjelp fra regjeringen. Det ble sendt et brev som blant annet skal handle om etter- og videreutdanning.